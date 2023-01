Yanina Wickmayer pakt eerste toernooizege in enkelspel als mama

De 33-jarige Wickmayer stond in de finale tegenover het Macedonische derde reekshoofd Lina Gjorcheska (WTA 170). Wickmayer leidde met 6-1 en 2-0 toen haar opponente de handdoek in de ring wierp. Wickmayer, die maandag naar de 279ste plaats wipt op de WTA-ranking, heeft zo de twaalfde ITF-titel uit haar carrière beet en de eerste sinds 2018.

De voormalige nummer 12 van de wereld (in 2010) telt vijf WTA-titels op haar palmares. In april 2021 beviel Wickmayer van een dochtertje, begin vorig jaar vierde ze haar rentree. In september 2022 won ze samen met de Française Kristina Mladenovic het WTA-dubbeltoernooi in Seoel.

Kirsten Flipkens en de Duitse Laura Siegemund veroverden dan weer de dubbeltitel op het WTA-toernooi van Hobart. In de finale werd het 6-4, 7-5 tegen de Zwitserse Golubic en de Hongaarse Udvardy. Het was de zevende keer dat Flipkens een WTA-dubbeltitel won.