Wullaert weg bij RSCA? Scandinavische clubs drukken door

Zelf is Wullaert gecharmeerd door de belangstelling. Ze ziet er het bewijs in dat haar niveau sinds haar terugkeer naar België niet gedaald is. Dat toonde ze ook tijdens de voorbije interlandbreak. Tegen Armenië (19-0) en Polen (4-0) behoorde ze telkens tot de beste speelsters op het veld. In de Women Super League is het wekelijks niet anders.

Bij landskampioen Anderlecht ligt Wullaert nog anderhalf seizoen onder contract. Dat houdt in dat paars-wit moet instemmen met een vertrek. Het is zeer twijfelachtig of Anderlecht dat zal willen doen. Mocht het Wullaert laten gaan, dan bespaart het weliswaar qua loonmassa, maar schiet het zichzelf ook in de voet. Het lijkt uitgesloten dat Anderlecht zonder Wullaert kans maakt op de titel of de beker. (PJC)