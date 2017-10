Wullaert bezorgt Red Flames moeizame zege tegen Roemenië

Het kostte bloed, zweed en tranen, maar de Red Flames hebben ook hun tweede kwalificatieduel voor het WK 2019 gewonnen. Na een bijzonder lastige wedstrijd nam België de maat van Roemenië: 3-2.

Aanvankelijk was er geen vuiltje aan de lucht. De Red Flames hadden aan Den Dreef controle over de wedstrijd, terwijl de bezoekers vooral grossierden in venijnige fouten. De 2-0 na ruim een halfuur was dan ook niet meer dan logisch, twee maal met Janice Cayman in een hoofdrol. Eerst kopte de Brasschaatse een voorzet knap binnen, zes minuten later verzilverde ze een één op één met de Roemeense doelvrouw. Vreemd genoeg verdween de drive bij de Belgische dames nadien volledig, terwijl er ook in de verdediging stevig werd geknoeid. Mét kwalijke gevolgen. Eerst profiteerde Dusa optimaal van een misverstand in de Belgische defensie, vervolgens strafte Rus kort na de koffiepauze ongelukkig balverlies af. Roemeense efficiëntie, heet zoiets.



Maar dan kan er nog altijd gerekend worden op ene Tessa Wullaert. Tot dan speelde de aanvalster niet haar gelukkigste wedstrijd, maar op minuut 88 was zij wél de verlosser. Deloose zwiepte de bal voor doel, Wullaert verschalkte een krabbelende Paraluta. Zes op zes, opdracht volbracht, maar wél een lastigere klip dan verwacht. Dinsdag wacht de volgende horde voor de Red Flames, in Penafiel is Portugal de tegenstander van dienst.