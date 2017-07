WRC Finland: jeugd aan de macht

Achter de beide Finse jonge talenten hem is Juho Hänninen wel zijn derde plaats kwijt, ten voordele van Elfyn Evans, net als Sunninen in een Ford. Het voorlopige podium in Finland bestaat dus uit drie jonge beloften, of meteen het bewijs dat de generatie Latvala-Ogier-Neuville zich aan concurrentie mag verwachten.



Neuville lijkt in zijn Hyundai ondertussen zijn zesde plek te consolideren en alles op de Powerstage te zetten, een Powerstage waar nog behoorlijk wat punten te verdienen zijn. Onze landgenoot moet immers maximaal profiteren van de opgave van WK-leider Sébastien Ogier.