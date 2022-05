Wouter Vrancken verlaat KV Mechelen voor Racing Genk

De handtekeningen zijn gezet. De presentatie is voor later. Wouter Vrancken vertrok vrijdag op vakantie met zijn gezin en wil daar eerst optimaal van genieten alvorens hij zich op zijn nieuwe avontuur bij Genk stort. De voorbije dagen werd er nog stevig onderhandeld door beide clubs. Vrancken had bij Mechelen een afkoopclausule ter waarde van 600.000 euro, maar Genk betaalt uiteindelijk minder.

Vrancken zelf was al enige tijd rond met de Limburgers. De Truienaar wordt de opvolger van Bernd Storck, die naar Eupen trok. Vrancken, die tussen 2006 en 2009 als speler uitkwam voor Racing Genk, kende vier uiterst succesvolle jaren met Malinwa. In 2019 won hij met KV de beker toen de club nog in tweede klasse speelde.

T2 Kevin Van Dessel en fysical coach Glenn Vanryckeghem volgen Vrancken van Mechelen naar Genk. Transferdossiers moeten nog besproken worden, maar het is in eerste instantie niet de bedoeling dat er KV-spelers dezelfde overstap maken, al staat Nikola Storm op de longlist van de Limburgse club.

Samen met Wouter Vrancken komen ook zijn assistent Kevin Van Dessel (eerder jeugdtrainer bij Racing Genk) en fysiektrainer Glenn Van Ryckeghem over van KV Mechelen. Hun komst zorgt voor enkele verschuivingen binnen de technische staf. Domenico Olivieri, keeperstrainer Guy Martens en video-analist Peter Persoons blijven behouden. Jan Wuytens schuift zoals eerder aangekondigd van de U18 door naar de A-kern.

Michel Ribeiro zal de jongeren in de A-kern individueel blijven begeleiden en wordt voorts verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de toptalenten bij de U23 en U18. De club bekijkt nog of de Deense T2 Glen Riddersholm in een aangepaste rol aan boord blijft.

Fysiektrainer Roel Tambeur blijft nauw betrokken met de werking van de A-kern, maar zal zich vooral focussen op de conditionele toestand van de U23 in 1B. De Nederlander Danny Buijs wordt de nieuwe T1 van KV Mechelen. Het is de verwachting dat zijn komst snel wereldkundig wordt gemaakt.

Geen verrassing

Vrancken naar Racing Genk. Een verrassing is dit niet. Al jaren wordt hij aan de Limburgers gelinkt. Het perfecte moment diende zich nooit aan. Tot nu. Genk kent een bijzonder teleurstellend seizoen waarin de doelstellingen – meedoen voor de titel en Europees overwinteren – niet werden behaald. De club moest zelfs alle zeilen bijzetten om de top acht te halen. Eenmaal in de Europe play-offs kon de ploeg onder Storck nooit echt overtuigen.

Geregeld werd benadrukt dat in het in de huidige kern aan feeling met de club ontbreekt. Vrancken staat na vier topjaren bij Mechelen voor herkenbaar voetbal. Niet voor niets krijgt zijn ploeg daarvoor wekelijks lof van tegenstrevers. En meer nog: als ex-speler en Limburger weet hij heel goed waar Racing Genk voor staat.

In zijn zoektocht naar een nieuwe coach dacht men in Genk ook aan Besnik Hasi, maar vooral aan Mark van Bommel. De Nederlander solliciteerde zelf. Werd recent op het jeugdcomplex en op de thuismatch tegen Charleroi gespot. Hij was zeer gecharmeerd, toch verkoos hij een overstap naar Antwerp.

Uitkijken naar uitgaande en inkomende transfers

Nu de komst van Vrancken is afgerond, kan men in Genk de blik gaan richten op komend seizoen. Na een teleurstellend jaar, waarin geen Europees voetbal kon worden afgedwongen, staat er in Limburg het een en ander te gebeuren.

Allereerst is het uitkijken naar uitgaande transfers. De namen van Théo Bongonda, Paul Onuachu en Jhon Lucumi worden veelvuldig genoemd als potentiële vertrekkers. Kristian Thorstvedt staat dan weer in de belangstelling van Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. Ook is het uitkijken naar de ontwikkelingen rond Cyriel Dessers. Feyenoord wil de afkoopclausule ter waarde van 4 miljoen euro graag lichten, maar is financieel beperkt.

Tegenover dat alles staat het inkomende verkeer. Head of Football Dimitri de Condé speurt naar versterking in het middenveld en de aanval. Nikola Storm van KV Mechelen wordt van nabij gevolgd. Hij zou in de Cegeka Arena verder kunnen werken met Vrancken, de trainer met wie hij zijn meest succesvolle seizoen ooit kende. Concreet is de belangstelling voorlopig nog niet.