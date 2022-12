Wouter Vrancken is op zijn hoede voor KV Kortrijk

“Ik heb veel respect voor wat Bernd hier in het verleden heeft gedaan”, zegt Wouter Vrancken. “In zijn korte tijd bij Kortrijk behaalde hij een knappe kwalificatie in de beker (1-3 op OHL, red.). We moeten zorgen dat we op niveau zijn. Ik heb in Kortrijk gespeeld en was er assistent, ik weet dat het een lastige verplaatsing is.”

Het is afwachten of WK-ganger Bilal El Khannouss bij Genk zal starten. “Op mentaal vlak staat hij er goed in, fysiek moeten we het nog bekijken. 45 minuten kan hij altijd aan. Hij heeft er op het WK 55 gespeeld tegen Modric en zo, dus dat zit op zich wel goed”, aldus Vrancken.