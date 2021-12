Wout van Aert wint vierde cross, maar zonder publiek is er geen lol aan

Dat het niet zou blijven duren, zei Wout van Aert twee weken geleden, nadat hij in de sneeuw van het Italiaanse Val di Sole zijn derde overwinning in drie crossen had behaald. Er is inmiddels een stage in Spanje overheen gegaan, waardoor hij de crossen van Rucphen (18 december) en Namen (19 december) liet voor wat ze waren. Wout van Aert is ook Sportman van het Jaar geworden. En zondag in Dendermonde deed hij weer gewoon waar hij zo bedreven in is: Van Aert won de cross.

De inzet werd in Dendermonde een beetje hoger. Mathieu van der Poel maakte na een lange herfst zonder competitie zijn rentree in de cross en hoe dat zou gaan benieuwde ook Wout van Aert. Een halve wedstrijd lang bleven de twee zij aan zij. Toen werd het verschil duidelijk tussen de Belgische en de wereldkampioen. De eerste zit wel al in het ritme van de cross, voor de tweede is het weer allemaal nieuw.

Van Aert zei: “Ik probeerde een eerste keer te versnellen en Van der Poel uit het wiel te rijden. Dat lukte niet. Ik nam wat gas terug en probeerde het een tweede keer. Dat lukte wel en het was leuk. In het laatste kwart van de wedstrijd was ik de sterkste. Bocht na bocht checkte ik mijn voorsprong. Die werd elke keer groter. Op het einde kon ik het rustig aan doen en hoefde ik geen risico meer te nemen. Maar toch: het was een zwaar bevochten zege.”

Vandaag in Heusden-Zolder is het opnieuw cross. Het parcours is sneller, het wordt - zegden zowel Van Aert als Mathieu van der Poel - een heel andere wedstrijd. Van Aert was, ondanks een verschil van 49 seconden, in Dendermonde toch onder de indruk van de koers die Van der Poel had gereden. “Je kunt het wel zien dat hij de voorbije weken hard heeft getraind.” Dat Van Aert straks zijn vijfde cross op vijf wint, is alles behalve een uitgemaakte zaak.

Over het WK - rijdt hij of rijdt hij niet? - wil Wout van Aert het nog niet hebben. Pas na het Belgisch kampioenschap zullen we de plannen van Van Aert kennen. “Ik heb meerdere doelen in 2022. Ik wil een sterk voorjaar rijden. We moeten zien hoe we dat allemaal in elkaar kunnen passen.”

Wat Van Aert wel van het hart moest: de beslissing van het Overlegcomité om het publiek weer te bannen zint hem niet. En Van Aert vindt ze onbegrijpelijk. “Ik cross ook om het publiek te voelen, om show te brengen. Dit zou de mooiste periode van het seizoen moeten zijn. Ik keek uit naar de kerstperiode, waarin de massa weer present was. Maar het is ronduit triest. Je kunt met honderd man op café zitten en geen mondmasker moeten dragen. Op een crossparcours mag niemand komen, ook niet met mondmasker. Het is gevaarlijk voor niemand. Ik versta het niet. Ik vind het leuk dat ik win. Verder zal het niet veel voldoening geven.”