Wout van Aert wint de Omloop na geweldig solo-nummer

‘t Is weer koers en er is weer publiek! Vanochtend in het Gentse Kuipke kwamen 4.000 fans opdraven om de renners toe te juichen voor de start van de Omloop. Voor Sep Vanmarcke en Tim Wellens werd het een zuur begin van het openingsweekend - beide Belgen moesten door ziekte verstek geven. Vooral voor man-in-bloedvorm Wellens een bittere pil om slikken. Wél paraat: topfavoriet Wout van Aert, die voor z’n eerste koersdag van het seizoen stond.

Traditiegetrouw kleurde een kopgroep de beginfase van de koers. Onze landgenoot Ruben Apers trok met zes anderen op pad en kreeg een maximale voorsprong van meer dan zeven minuten. In het peloton ging Lawrence Naesen snel tegen de grond. Meteen over en uit voor de jongere broer van Oliver Naesen, die met een sleutelbeenbreuk naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Het was lang wachten tot de koers openbrak, maar schermutselingen zijn er altijd op Vlaamse wegen. Op de Holleweg gingen outsiders Victor Campenaerts en Asandro Covi tegen de kasseien. De werelduurrecordhouder slaagde er ondanks een nieuwe fietswissel nog terug te keren aan het front. Intussen hadden Florian Vermeersch, Loïc Vliegen en Stefan Küng de sprong gemaakt naar de kop van de koers.

De eerste move van de groten kwam er op de Berendries, op zo’n 30 kilometer van het einde. Tiesj Benoot gooide de knuppel in het hoenderhoek en kreeg kopman Van Aert en het INEOS-duo Tom Pidcock-Jonathan Narvaez mee. Europees kampioen Sonny Colbrelli voelde het gevaar en maakte als laatste de sprong. Met z’n vijven reden ze naar de kopgroep, in de achtergrond kwam het gewicht van de achtervolging bij Quick.Step-Alpha Vinyl en Trek-Segafredo te liggen.

In aanloop naar de Muur stuurde Van Aert luitenant Benoot op prospectie, maar op de Muur kwam alles weer samen. Een pakket van een twintigtal renners trok naar de Bosberg, maar Van Aert wachtte niet op de kasseien om het gashendeltje open te draaien. De Belgische kampioen muisde er met de voet in zicht vanonder en trok bergop z’n inspanning door. Voor de anderen was het hopen dat Van Aert zichzelf overschatte.

Dat was niet het geval. In de slotstrook richting Ninove van 12 kilometer legde de tijdrijder Van Aert zich plat om er een echte demonstratie van te maken. Wat de achtervolgers ook deden, ze kwamen geen meter dichter - integendeel. Aan de finish had Van Aert nog ruim de tijd om een feestje te bouwen. De toon voor dit voorjaar lijkt gezet: wie een koers wil winnen, zal voorbij Wout van Aert moeten.

Beeld Photo News