Wout van Aert slaat dubbelslag in Parijs-Nice: tijdritzege én gele trui

Beeld Photo News

Na drie podiumplaatsen is het eindelijk raak voor Wout van Aert in Parijs-Nice. Onze landgenoot won de tijdrit in Parijs-Nice, voor zijn ploegmaats Primoz Roglic en Rohan Dennis. Van Aert neemt ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Christophe Laporte.