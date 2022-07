Wout Van Aert rijdt voorlopig snelste tijd in eerste Tourrit in Kopenhagen: meteen geel voor België?

Met Jérémy Lecroq startte om 16u de eerste renner aan z’n tijdrit in de Tour de France. De specialisten en klassementsrenners gingen allemaal al vroeg aan de bak omwille van het voorspelde slechte weer later op de avond, al hielp dat uiteindelijk niet veel: alle renners startten tot nog toe in de regen.

Het parcours in Kopenhagen is biljartvlak en telt 25 bochten, waarvan 20 haakse bochten. Krachtpatsers krijgen dus geen lange rechte stukken voorgeschoteld, het is vooral veel draaien en keren. Toch was tweevoudig wereldkampioen tegen de klok Filippo Ganna (17.03 uur) de grote favoriet. De Italiaan won al twee keer de openingstijdrit in de Giro en wil nu ook in de Tour z’n slag slaan. “Ik heb al een paar roze truien in mijn wielermuseum thuis, ik wil daar nog graag een gele trui aan toevoegen”, sprak hij eerder op het persmoment van z’n team Ineos Grenadiers.

Hij startte met een peperduur tijdritpak, dat deed ook Mathieu van der Poel (16.11 uur) en heel wat ploegen pakken uit met de nieuwste snufjes. “De ‘marginal gains’ maken mee het verschil”, wist de Nederlander donderdag te vertellen.

Van Belgische zijde was het uitkijken naar Wout van Aert (17.04 uur). Hij kampte met knieproblemen in aanloop van de Tour, maar hoopte dat die niet van invloed zijn op z’n tijdrit, en terecht. Van Aert finishte in 15 minuten en 22 seconden. Hij doet het daarmee net beter dan Tadej Pogacar (17.05 uur, 15 minuten en 24 seconden) en Filippo Ganna (15 minuten en 27 seconden). Of Van Aerts tijd volstaat voor het geel, weten we iets na 19 uur, wanneer de laatste renner aankomt.

Filippo Ganna. Beeld AFP

Pogacar favoriet voor eindwinst

Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar is de topfavoriet om zichzelf op te volgen in Parijs, al mag hij flinke tegenstand verwachten van het blok van Jumbo-Visma. De nog altijd maar 23-jarige Pogacar zorgde voor de grote verrassing op La Planche des Belles Filles in 2020 en pakte toen zijn eerste gele trui, voor Primoz Roglic. Zijn landgenoot was ook het jaar nadien opnieuw de uitdager, maar kwam al vroeg in de koers ten val en stapte af in de Alpen. Geen duel dus onder Slovenen en Pogacar knalde soeverein naar zijn tweede geel in Parijs.

Tadej Pogacar. Beeld AFP

Verwacht wordt dat beide Slovenen de strijd opnieuw zullen uitvechten. Er is het blok van Ineos Grenadiers met Geraint Thomas, Daniel Martinez en Adam Yates, maar het allerhoogste, het geel in Parijs, is voor hen wellicht wat te hoog gegrepen. Ook van Ben O’Connor mag na zijn vierde plaats in 2021 gesteld worden dat hij zal meestrijden voor het podium. En dan heb je nog een reeks outsiders met Aleksandr Vlasov, David Gaudu, Damiano Caruso en Romain Bardet voor die derde plek.

Jumbo-Visma richt zijn vizier niet enkel op de gele maar ook op de groene trui, met Van Aert. De gewezen Belgische kampioen kon zijn driekleur vorig weekend op het BK niet verdedigen door lichte kniepijn maar begint fit en met vertrouwen aan de Tour. Hij mikt op groen, maar droomt eerst van de gele trui, al moet hij dan wel meteen een goede zaak doen in de openingstijdrit.

De Ronde van Frankrijk finisht na 21 ritten op 24 juli in Parijs. Bekijk hier het overzicht van alle ritten.