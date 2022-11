Wout van Aert rijdt minstens zeven crossen in kerstvakantie

Fietsen. Lopen. Crossen. Ja, zelfs rustig wandelen in de Kempense natuur, al dan niet met zijn gezin. Wout van Aert (28) deed het allemaal sinds hij een goede maand geleden terugkeerde van vakantie in Australië en Dubai. Geen twijfel mogelijk: de opbouw naar zijn crosscampagne is volop bezig. Toch blijft het, ondanks de stelselmatig opgedreven duur en intensiteit van zijn inspanningen, moeilijk inschatten hoe het met de groenetruiwinnaar van de Tour de France op dit moment conditioneel gesteld is, en of hij klaar is om meteen gensters te slaan in het veld.

Merksplas (Superprestige) en/of Overijse (wereldbeker) hadden mogelijke rentree-opties kunnen zijn, maar beide klassementswedstrijden komen te vroeg. Zo lijkt het stadsparcours in Kortrijk (X2O) op 26 november, waar titelsponsor CAPS (tankkaarten) een van de privésponsors is van Van Aert, net als in de coronawinter van 2020 opnieuw de ideale instapcross. Anders kan hij zijn debuut nog een week uitstellen, tot de wereldbekermanche van 4 december in Antwerpen, die zeker op zijn programma staat.

Niet naar Italië

Na Dublin, nieuw in de wereldbeker, past Van Aert voor het Italiaanse Val di Sole en volgt nog een ‘ademhalingsmomentje’ in het vooruitzicht van de traditioneel uitpuilende kerst- en nieuwjaarsagenda. Van de negen mogelijke crossopdrachten in veertien dagen neemt hij er al zeker zeven voor zijn rekening.

Vraag is nog of hij de overgang van oud naar nieuw wat uitgebreider wil vieren in familiekring en de GP Sven Nys in Baal op 1 januari overslaat. En gaat hij in die lange reeks tot het gaatje en neemt hij ook de Superprestigemanche in Gullegem (7 januari) erbij?

Dat forse competitieblok heeft voor Van Aert een duidelijk doel: aanknopen met zijn allerbeste benen, die hem in staat moeten stellen om op 15 januari in Lokeren een gooi te doen naar een zesde Belgische driekleur en op 5 februari in Hoogerheide ook kans te maken op een vierde regenboogtrui. Tussen BK en WK rijdt hij enkel nog de wereldbekerwedstrijd in het Spaanse Benidorm.

Na de wereldtitelstrijd verschuift de focus opnieuw volop naar de weg. Een korte, gebalde campagne, zonder grote verrassingen, met andere woorden. Kwaliteit primeert op kwantiteit. In de lijn van de seizoenen 2020-2021 (14) en 2021-2022 (10) zal Van Aert ook nu ergens stranden tussen tien en vijftien veldritten.