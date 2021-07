Wout van Aert pakt net als op WK zilver, maar: ‘In Imola was ik daar niet zo blij mee. Dit is iets unieks’

Na ‘Gouden Greg’, nu ‘Zilveren Wout’. En dat is absoluut niet schamper bedoeld. Want wát een koers reed Wout van Aert (26) op de Olympische Spelen, op het uitverkoren terrein van de groterondewinnaars Carapaz en Pogacar. Met deze benen kán het niet anders of ‘Gouden Wout’ is voor woensdag, in de olympische tijdrit. ‘Dan krijg ik een nieuwe grote kans. Gelukkig.’

Proficiat, Wout. Welk gevoel schenkt deze zilveren medaille jou?

“Het is toch wel bijzonder. Ik ben ontzettend blij met en trots op dit zilver. Al zal de ware impact nog wel even tot me moeten doordringen. Gezien het koersverloop zat er niet veel meer in, denk ik. Voor hetzelfde geld was ik misschien vijfde geworden. Dan is het toch mooi om een medaille te kunnen pakken. Het is ook de gepaste beloning voor al het harde werk van de ploegmaats en de staf.”

Had je de indruk dat je geviseerd werd?

“Ja, een beetje wel. Maar heeft me zeker niet gefrustreerd. Ik kon het op voorhand wel voorspellen dat ik niet als enige de Mikuni Pass zou overleven. En dat het van dan af niet zo makkelijk zou worden. Ik hoopte iets meer tijd te krijgen om mezelf te ‘herzetten’ na de top, zodat ik zelf iets zou kunnen proberen. Maar er volgde een spervuur van aanvallen. Het was niet makkelijk om het juiste moment te vinden.”

In je eentje reduceerde je het gat van McNulty en Carapaz van 45 tot 15 seconden. Goud kwam plots heel dichtbij. Tot Carapaz voorin versnelde.

“Er zaten geen sukkelaars meer in het groepje waarmee ik bovenkwam op de Mikuni. Ik ben tot op het circuit vol blijven rijden. En inderdaad, we kwamen heel dicht. Maar in de verte zag ik Carapaz McNulty achterlaten… Dan heb je wel nog iets over. En ben je de verdiende olympische kampioen. Knap gedaan.”

Beeld BELGA

Reed Team Belgium de perfecte koers?

“Absoluut. Er waren twee grote favorieten: Pogacar en ik. Het duurde even voor de Slovenen hun verantwoordelijkheid namen. Maar dan hebben we toch samen op kop gereden. En de kloof met de vroege kopgroep binnen de perken gehouden. Ons plan was om in de best mogelijke situatie naar de Mikuni Pass te gaan. Daar was het dan aan mij om met niet te veel achterstand op de echte klimmers boven te komen. Dus heb ik snel mijn eigen tempo gezocht en bewust niet gereageerd op alle aanvallen. Dat bleek de goede tactiek, want nog voor de top kwam ik al terug aansluiten. Veel anders hadden we het niet kunnen doen.”

Je wordt stilaan specialist van fotofinishes. Wist je meteen dat je tweede was aan de finish?

“Neen, ik twijfelde even. Ik wist dat het nipt was. Voor één keer heb ik mijn jump goed getimed.” (lacht)

Ook vorig jaar, op het WK in Imola, strandde je op de tweede plaats in zowel de wegrit als de tijdrit. Is dit vergelijkbaar?

“Bwaa, dat weet ik eigenlijk niet zo goed… Nogmaals: het besef wat zo’n medaille op de Olympische Spelen precies doet en betekent, is er nog niet helemaal. Ik zou zeggen: het geeft me alvast een totaal ander gevoel dan tweede worden op een WK. In Imola was ik daar niet zo blij mee. Dit is iets unieks. Maar het concreet ‘plaatsen’… goh, moeilijk voorlopig. Als ik goud had gepakt, had ik het wellicht ‘één van de grootste prijzen in mijn carrière’ genoemd.”

Dat is voor woensdag.

(lacht) “Ja, woensdag ligt er nog een grote kans. Gelukkig.”

Beeld AFP

Start jij als topfavoriet in de olympische tijdrit?

“Misschien wel. Gelukkig maakt dat in een tijdrit niet zoveel uit. Ik ben echt goed uit de Tour gekomen. En had ook een hele goede aanloopweek hier, waarin ik me constant sterk heb gevoeld op training. Weinig last gehad ook van de jetlag en de warmte, dat verliep allemaal supervlot. En dat bewijs ik vandaag ook in koers. Nu de focus behouden en woensdag opnieuw proberen.”

Vrees je niet dat de inspanningen van vandaag woensdag zullen doorwegen?

“Dat kan. Zeker in deze omstandigheden zal ik ze wel een paar dagen voelen. Ik ben echt wel even leeg nu. Vooral die hoge luchtvochtigheid is iets zeer specifieks. Maar met een reële kans op medaillewinst zou het wel heel dom zijn geweest om deze wegrit niet ernstig te nemen. Geen haar op mijn hoofd dat daar aan dacht in functie van woensdag.”

Er resten je nu drie dagen om volledig te recupereren. Gaat dat lukken?

“Het mag in elk geval geen excuus zijn. Ik heb in de Tour drie weken lang het beste van mezelf gegeven. Na die drie dagen rust hoop ik woensdag gewoon op dezelfde benen.”

Is dit de allerbeste Wout van Aert ooit?

(ontwijkend) “Ik heb nu de benen die ik vorig jaar had in de Tour en op het WK. Dat is zeker.”