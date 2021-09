Wout van Aert over WK-selectie: ‘Mooi werk van de bondscoach’

Het is voor Wout van Aert een WK-selectie zonder verrassingen. Al was het maar omdat hij met Sven Vanthourenhout had gebeld, voor die maandagochtend zijn acht namen bekendmaakte. Daar is Remco Evenepoel wel en ploegmaat Nathan Van Hooydonck niet bij. Van Aert noemt het ‘mooi werk van de bondscoach’.

Wout van Aert kent de zeven ploegmaats waarmee hij op zondag 26 september naar het WK wielrennen op de weg trekt. Vijf namen kende hij al, de laatste drie werden zondagavond door Sven Vanthourenhout ingevuld. Waarop die Van Aert belde, net de kersverse leider geworden in de Tour of Britain.

“Sven heeft mooi werk geleverd”, zei Van Aert gistermorgen in Sherford, iets buiten Plymouth, voor de start van rit twee in de Britse rittenkoers. “We hebben een sterke ploeg. Iedereen weet hoe we willen koersen. Ik denk dat ik het heel goed zie zitten. Als ik de selectie had moeten maken, had ik hier en daar misschien andere keuzes gemaakt. Zoals ik op voorhand zei: ik ben blij dat Sven Vanthourenhout de selectie maakt.”

Hier, daarmee bedoelde Van Aert wellicht Nathan Van Hooydonck mee, zijn ploegmaat in het dagelijkse leven. Daar, dat vulde Van Aert niet in. De selectie van Remco Evenepoel was op voorhand controversieel. Maar ook die ziet Van Aert zitten.

“Ik hoop dat Evenepoel hersteld is van zijn problemen in de Benelux Tour. Dan is het vooral zaak dat we Remco op een goede manier uitspelen. Hij boezemt zeker angst in bij veel van onze concurrenten.”

Dat Van Aert de kopman is, ook daar moet Evenepoel mee leven. Maar net zo goed kan een aanval van Evenepoel een goede manier zijn voor Van Aert om zich te verschuilen in het peloton. “De koers is moeilijk te controleren en misschien moeten we schuiven. Als we naar de finale gaan en ik ben er nog bij, dan wordt mijn kaart getrokken.”

Ervaringsdeskundigen Gilbert en Van Avermaet zijn er niet bij. Ook dat is geen verrassing. “Philippe zal begrijpen dat er voor andere renners is gekozen”, denkt Van Aert. “Er zijn nu sterkere renners dan hij. Philippe had ervaring kunnen bijbrengen, maar ondertussen hebben de renners van mijn generatie ook al veel ervaring. Ik verwacht geen problemen.”

Enkele uren later, in Exeter, kwam Wout van Aert als 22ste over de streep, in een peloton dat 33 seconden achterstand had op de Amerikaanse ritwinnaar Robin Carpenter. Van Aert bemoeide zich niet met de sprint. De leiderstrui die hij zondag pakte, liet hij ook aan de Amerikaan.

“De ploeg heeft niet gereden om die trui te houden. We wilden onszelf niet oproken, met de ploegentijdrit van dinsdag in het vooruitzicht. Blijkbaar hadden andere ploegen dezelfde idee.”

Van Aert rekende zaterdag nog op een sterke ploegentijdrit, met aankomst in de National Botanic Gardens van Wales. Maar dat verandert nadat Chris Harper moest opgeven. Bij Jumbo-Visma zijn ze nu met vijf in plaats van zes.

“Zo is het moeilijk opboksen tegen de getalsterkte van Ineos en QuickStep. We zijn zeker niet de favoriet. Woensdag (Aberaeron-Great Orme, 210 km, MG) is de bepalende dag. Als ik dan nog goed sta in het klassement, kunnen we voor de eindzege gaan.”