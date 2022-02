Wout van Aert op Tenerife: ‘We leven hier vrij spartaans: trainen, rusten, eten, slapen’

Wout van Aert keert maandag terug van de Teide na 21 dagen hoogtestage. De Omloop (26 februari) wordt zijn eerste echte test. Al kan corona nog roet in het eten gooien. ‘Overal zijn er versoepelingen, maar in de koers moeten we strikter leven dan ooit. Dit kunnen we niet nog een jaar volhouden.’

Sinds 1 februari vertoeft Wout van Aert (27) op Tenerife, op 2.150 meter hoogte. Zijn verblijf is El Parador, het enige hotel in het natuurpark rond de vulkaan de Teide. Bouwjaar 1960, een ietwat verouderd en eenvoudig hotel met slechts 42 kamers die felbegeerd zijn bij heel wat teams. Van Aert deelt de kamer met Primoz Roglic. Er waait geen storm Eunice op Tenerife. Tijdens het Zoom-interview nestelt de Belgische trots zich op het terras van zijn kamer. “Roglic heeft ook mediaverplichtingen”, verduidelijkt Van Aert. “Het werd iets te druk in de kamer.”

Van Aert kende naar eigen zeggen een ideale voorbereiding op het klassieke voorjaar. “Ik heb een heel ontspannen winter gehad. Dat merkte je al in de cross, waar ik gemakkelijk won. Ik ben gewoon doorgegaan op dat elan. Ik train hier goed, ik leg een brede basis en kies dit seizoen nog iets gerichter mijn doelen. De ambitie is om wat later die topvorm te pakken te krijgen. Ik moet top zijn vanaf Milaan-Sanremo tot en met Roubaix, en dat kan alleen maar door bepaalde dingen te schrappen.”

Dus paste hij voor het WK veldrijden en ook voor de Strade Bianche, de wedstrijd die hij won in 2020 en waar hij al twee keer op het podium stond. “Uiteraard is het moeilijk om die keuzes te maken”, zegt hij. “Maar de ambitie is om dit jaar een monument te winnen. Ik hoop dat de aanpak loont, maar ik weet dat ik er ook keihard op kan worden afgerekend.”

Mentale frisheid

Hij staat achter deze visie. Bovendien, als er één les is die hij meeneemt uit 2021 is het dat je ook te veel hooi op je vork kunt nemen. Dat vertelde hij eerder al op stage in Alicante in januari.

“Ik zal altijd bekendstaan als iemand die heel ambitieus is en veel wil koersen. Mijn seizoen was altijd goed gevuld. Maar vorig jaar heb ik geleerd dat bij enkele hoofddoelen de echte honger of de mentale frisheid misschien een beetje ontbrak. Door nu iets gerichter die doelen uit te kiezen hopen we die honger op de juiste momenten te prikkelen. Als je kijkt naar het WK in Leuven en Parijs-Roubaix was er fysiek geen probleem, was ik zo goed als ik moest zijn om te winnen, maar door andere factoren ontbrak het me aan dat tikkeltje extra. Nu wil ik fris en hongerig aan de start staan van mijn grote doelen.”

Wout van Aert en Tiesj Benoot op de Spelen in Tokio. Nu zijn de twee ook ploegmaats bij Jumbo-Visma. Beeld BELGA

Van Aert amuseert zich met de ploegmaten van Jumbo-Visma op de Teide. “Al moet je een gewone sterveling hier geen drie weken steken. Er valt hier niets te beleven. De eerste dag is zo’n zonsopgang wel prachtig, maar daarna zie je elke dag hetzelfde. We leven hier vrij spartaans: trainen, rusten, eten, slapen.”

En trainen doen ze hard op Tenerife, met zes jongens van de voorjaarskern die stevig versterkt is. Een blok dat zonder schaamte naast QuickStep-Alpha Vinyl kan staan. Van Aert zal niet meer geïsoleerd in een finale zitten. Tiesj Benoot kwam erbij, net zoals Tosh Van der Sande en Christophe Laporte, en hopelijk blijft Mike Teunissen eens gespaard van pech. “We zijn sterker uit de transfermarkt gekomen”, weet hij. “Nu bouwen we aan een team. Daarin speel ik een grote rol.”

Dat doet hij niet alleen door de koffies te betalen onderweg op training. “Dat deed ik vroeger ook al, dat hielp niet”, lacht hij. “Nee serieus, we kijken naar beelden van vroegere koersen, trekken er lessen uit en er wordt over tactiek gesproken. Ik krijg inzichten door de jongens uit andere teams en we maken gewoon veel plezier. Er wordt een ploeggeest gekneed. Dat gaat snel als je drie weken samen zit op een berg”, merkt hij op. “Benoot heeft zo’n box die je op een fiets kunt installeren. Op een lange klim zorgt dat voor de nodige afleiding. Het meest afgespeelde liedje is ‘The Bad Touch’ van Bloodhound Gang.”

Vrees voor besmetting

Bad touch, daar zegt hij het. Eén fout contact en zijn perfecte voorbereiding kan zomaar in duigen vallen door corona. Dat beseft Van Aert maar al te goed. Het peloton bleef in 2020 en 2021 gespaard van veel besmettingen, maar de omikronvariant blijkt daar een uitzondering op en raast momenteel door het peloton.

‘Het wordt stilaan tijd om dat hele testverhaal los te laten en het coronavirus als eender welke andere ziekte te bekijken’, stelt Van Aert. Beeld ID / Kris Van Exel

“Het is heel dubbel. Ik wil me niet opwerpen als kenner of viroloog, zeker niet. Maar in de maatschappij zijn de versoepelingen doorgezet terwijl wij, de renners, naar de zotste maatregelen gaan in twee jaar. Het wordt stilaan tijd om dat hele testverhaal en andere zaken los te laten en het virus als eender welke andere ziekte te bekijken. We werden vroeger ook niet getest op de griep of een verkoudheid voor we naar een koers afreisden. Uiteraard, als je ziek bent, ga je naar huis. Maar de schrik zit er nu zo hard in dat je zelfs zonder ziek te zijn en gewoon met een positieve test heel je voorbereiding in duigen ziet vallen.”

Van Aert komt op dreef. “Het is gewoon jammer. In de ploeg zullen we, waar mogelijk, apart op kamers liggen, apart eten. Er zijn veel regels en die begrijp ik, want een positieve test kan grote gevolgen hebben voor een ploeg, maar het is niet houdbaar. Als de situatie blijft zoals ze nu is, met de omikronvariant waar je niet zo ziek van wordt, dan zou ik het jammer vinden dat we nog zo’n strikt jaar moeten meemaken. Op een gegeven moment is de lol er gewoon af.”