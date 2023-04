▶ Wout Van Aert ontgoocheld na lekke band tijdens Parijs-Roubaix: ‘De koers was onmiddellijk over’

Van Aert na derde plaats: ‘Nood aan rust’

“Op het moment dat ik lek reed hoopte ik nog op het beste”, vertelt Van Aert bij VTM Nieuws. “Maar bij een fietswissel verlies je zo veel tijd dat het onmogelijk is om die achterstand nog goed te maken op een renner als Mathieu. Ik heb alleszins zo snel mogelijk geprobeerd er nog het beste van te maken.”

“Het was geen ideale koerssituatie”, doet Van Aert ook zijn analyse. “We probeerden het vroeg open te breken, wat ook lukte. Maar Laporte reed nadien lek, dus heb ik me rustig gehouden en het werk aan de drie jongens van Alpecin overgelaten. In de finale heb ik dan geprobeerd om mijn moment te kiezen, maar reed ik dus ook lek.”

Vindt Van Aert zélf dat z’n voorjaar mislukt is? “Ik denk niet dat ik dat hoef te zeggen. Ik startte in de Ronde van Vlaanderen en in Roubaix om te winnen. Maar elke koers heeft zijn verhaal. Winnen is niet zo evident. Ik heb mezelf laten zien en ben trots op wat ik de afgelopen weken heb gepresteerd. Nu heb ik nood aan rust.”

“De hel blijft vervloekt voor mij”, zei Van Aert ook bij de rechtenhouder. “Het was ook de pijn verbijten vandaag (Van Aert had last aan de ribben, red.). In de koers had ik er niet zo veel last van. Nu komt de pijn wel op.”