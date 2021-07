Wout Van Aert na de woelige tijdrit: ‘Op de steilste passage schoot ik bijna in een kramp’

Wout van Aert sluit zijn Olympische Spelen in Japan af met een zesde plaats in de tijdrit. Vooral mentaal raakte hij niet door de muur heen. ‘Ik wil nu eindelijk naar huis, zo snel mogelijk.’

Hoe evalueer je je tijdrit?

Wout van Aert: “Zesde is een eerlijk resultaat, maar natuurlijk niet het resultaat waarop ik had gehoopt. Ik voelde dat ik niet goed genoeg was om mee te doen voor de medailles. In de tweede ronde kon ik mijn snelheid niet hoog genoeg houden. Bekijk de uitslag: alles wat zich tussen twee en vijf bevindt, dat waren de renners tussen wie ik zat. Primoz Roglic rijdt daar een heel eind van weg. Zelf verlies ik gewoon te veel op die andere jongens.”

Ontbraken de benen van afgelopen zaterdag?

“Ik voelde me op zich wel goed. De eerste ronde ging het zelfs keigoed. Ik lag nog perfect op medaillekoers daar, op een handvol seconden van de top drie. Ik besefte dat die tweede ronde een kopie moest worden van de eerste. Maar op het lange stuk vals plat viel ik helemaal stil en verloor ik veel tijd. Aan het tussenpunt, op de steilste passage, schoot ik bijna in een kramp. (grijnst) Ik had geen tussentijd nodig om te weten dat het er niet meer in zat.”

Ontgoocheld?

“Ik was niet gestart om zesde te worden. Dus ja, ik ben wel ontgoocheld.”

Vier renners uit de top vijf reden niet of slechts deels de Tour. Heeft dat een rol gespeeld?

“Het valt inderdaad op. Er valt ook iets voor te zeggen, dat je voor een tijdrit net iets meer frisheid nodig hebt. Méér dan voor een wegrit. Maar bon, ik zou liegen mocht ik nu zeggen dat ik spijt heb van alles wat ik de voorbije weken heb gedaan en beleefd: fantastische Tour gereden, zaterdag olympisch zilver veroverd. Wat dat betreft, hoef ik nergens teleurgesteld in te zijn. De tijdrit moeten we eens grondig analyseren. Als ik in de toekomst beter wil doen, moeten we het misschien anders aanpakken. Maar daar is nog tijd voor.”

Moet je vooral niet ongelooflijk trots zijn op wat je de voorbije maand allemaal hebt gepresteerd, na dat snelle herstel van die blindedarmoperatie?

“Dat ben ik ook. Het zou heel stom zijn om het niet te zijn.”

De Nederlander Tom Dumoulin (zilver), de Sloveen Primoz Roglic (goud) en de Australiër Rohan Dennis (brons) staan wel op het podium op de Fuji International Speedway. Beeld Photo News

Heb je nood aan fysieke en mentale rust nu?

“Dat gevoel heb ik wel, ja. Ik wist dat het in de tijdrit een beetje alles of niks zou worden. Na zaterdag begon ik het lastig te krijgen met die lange periode zo ver van huis en het gebrek aan vertrouwde mensen om me heen. Als je dan zo’n prestatie levert, deel je dat toch graag rechtstreeks met wie je lief hebt en niet via de telefoon op 9.000 kilometer afstand. Ik kijk uit naar de terugreis, verlang enorm naar vrouw en kind. Het kan niet snel genoeg gaan, want ik heb Sarah (zijn vrouw, red.) en Georges (zijn zoontje van zeven maanden, red.) lang genoeg moeten missen. Dat speelde tijdens de koers iets te veel door mijn hoofd. Normaal vecht ik me altijd door zo’n moeilijk moment heen, dat is een van mijn troeven. Nu lukte het niet. Maar oké, ook dat is topsport.”

Kun je dit ‘de koers te veel’ noemen?

“Misschien wel. Al word ik hier bij lange niet weggereden. De verschillen zijn groot, maar dat heeft vooral met het zware parcours te maken.”

Iets té zwaar voor jou?

(knikt) “Zilver was het hoogst haalbare. Ik klok af op een kleine veertig seconden van de tweede plaats. Met een beter gevoel had dat nog gekund. Maar als ik zie hoe ver Roglic van me wegreed, dan zeg ik: goud had er nooit ingezeten. Ik had het wel ergens verwacht, dat hij zo sterk zou zijn. Ik ken hem een beetje. Hij is een echte keikop. Als hij slagen heeft gehad, komt hij altijd sterker terug. Ik heb hem in de wegrit ook niet gezien en dat vond ik voor mezelf en de concurrentie eerder een gevaarlijk dan een hoopgevend signaal. Roglic heeft hier 100 procent op gefocust. Chapeau. Ik ben heel blij voor hem.”

Ben je dat ook voor die andere ploegmaat van jou op plaats twee, Tom Dumoulin?

“Absoluut. Dumoulin beleeft een allesbehalve makkelijk jaar. Hij zal zichzelf en de buitenwereld wel hebben verbaasd. Dat is het mooie van sport, als je zo kunt terugknokken zoals Roglic en Dumoulin. (lacht) Hopelijk geraak ik nog in de ploeg, nu ook Dennis er volgend jaar bij komt.”

‘Voor het WK tijdrijden zou ik Wout Van Aert en Yves Lampaert selecteren’, zegt Remco Evenepoel. Treed je hem daarin bij?

“Het WK-parcours wordt helemaal anders dan hier. In die zin kan ik Evenepoel wel volgen, dat het meer geschikt is voor Lampaert. Maar goed, het is misschien een reactie van het moment. De bondscoach zal daar te gepasten tijde over overleggen en beslissen.”

Met welk gevoel neem je afscheid van je eerste Olympische Spelen?

“Met een heel goed gevoel. Als je met een medaille naar huis gaat, kun je moeilijk spreken over een mislukte missie. Daarvoor doe je het als atleet. Ik mikte op goud, het werd zilver. Dat is oké. Om het allemaal zomaar snel even mee te graaien: zo werkt het natuurlijk niet. Ik ben ook maar een mens.”