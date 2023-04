Wout van Aert: ‘Jammer voor de ploegmakkers’

“Dit was echt wel een chaotische editie van de Ronde van Vlaanderen”, deed Van Aert zijn verhaal. “Er waren tal van valpartijen en het ging er een hele dag heel hectisch aan toe. En dan moest er nog een heel zware en lange finale komen. Wij hadden Nathan Van Hooydonck mee in de kopgroep en konden ons op die manier wat sparen. Maar toen spatte de koers open en kwamen we net iets te snel in een man-tegen-mansituatie met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Die twee bleken sterker te zijn.”

Nathan Van Hooydonck liet zich afzakken en deed er alles aan om Van Aert opnieuw naar de kop van de koers te brengen bij Pogacar en Van der Poel. “Ik had de koers al verloren op de Kruisberg. Ik kon daar niet mee met die twee. Het was dan ook logisch dat ik dit ook niet zou kunnen op de Oude Kwaremont. In de finale trachtte ik het maximale eruit te halen. Het is vooral jammer voor mijn teamgenoten dat ik niet op het podium sta, zeker na al hun inspanningen. Die val? Ik heb mijn knie opengehaald, maar ik hoop dat de blessure niet te erg is”, besloot Van Aert.

Terecht tweede

Ook Mathieu van der Poel was groot in de nederlaag. “Uiteraard ben ik een beetje teleurgesteld, maar ik kan het wel plaatsen. Tadej was gewoon te sterk vandaag”, vertelde de renner van Alpecin-De Ceuninck.

“Ik had toen Tadej aanviel op de Oude Kwaremont niet echt een antwoord. Toch denk ik dat ik een van mijn beste rondes heb gereden. Maar ik kwam niet meer dichterbij. Dan word je terecht tweede.” (Belga)