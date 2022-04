Wout van Aert is weer fit en start zondag in Parijs-Roubaix: ‘Zijn voorbereiding is wel in het water gevallen’

“Na uitvoerig onderzoek en goedkeuring van onze medische staf is Wout van Aert klaar om deel te nemen aan Parijs Roubaix.” Jumbo-Visma laat weten dat het de uitdrukkelijke wens was van de Belgische kampioen om te starten. “Na een coronabesmetting zijn we heel voorzichtig met de gezondheid van onze renners”, vertelt ploegleider Merijn Zeeman op de website van de Nederlandse wielerploeg.

“De medische staf heeft hierin een belangrijke en beslissende rol. Samen hebben we Wouts gezondheid de voorbije dagen op de voet gevolgd. De voorbije dagen was er een dokter aanwezig in Spanje om te zien hoe zijn lichaam op de trainingen reageert. Zo zijn we na verschillende tests en onderzoeken tot de conclusie gekomen dat hij fit is en de activiteiten als topsporter mag hervatten.”

Na een week quarantaine waarschuwt Jumbo-Visma wel dat Van Aert niet meer in topvorm kan zijn. Hij start op gelijke voet met de anderen in de ploeg. “Met zijn gezondheid gaat het uitstekend, maar zijn voorbereiding is wel in het water gevallen. Wout moet een rol kunnen spelen zondag, maar mist vandaag wel de verkenning.”