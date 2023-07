Wout van Aert gaat nog niet naar huis, en weet ook niet waar gerucht vandaan komt: ‘Misschien wil Skjelmose dat wel’

Mattias Skjelmose vertelde het dinsdagmiddag aan de Deense TV2. Wout van Aert kreeg het te horen kort voor de finish van rit elf. Bij aankomst in Issoire stapte Van Aert meteen de bus op. Geen vijf minuten later begon hij aan zijn coolingdown. Nog eens tien minuten later zei Wout van Aert aan de verzamelde pers: “Ik ga morgen niet naar huis.”

Het verhaal is bekend: Wout van Aert wordt deze maand voor de tweede keer vader. De bevalling is uitgerekend na de Tour, en voor Van Aert naar het wereldkampioenschap in Glasgow vertrekt. Van Aert gaf vorige maand in de Ronde van Zwitserland al aan dat hij er niet de man naar is om de geboorte te missen. Hij zei dinsdag: “Als het vroeger begint, ga ik naar huis. Dat is een no brainer.”

Van Aert had, na de finish en voor zijn coolingdown, op de bus snel een telefoontje met zijn vrouw gepleegd. “Dat was geruststellend, er is niets aan de hand.”

Waar het gerucht over zijn vroege vertrek uit de Tour vandaan kwam? Van Aert zei er het raden naar te hebben. “Ik heb nog nooit met Skjelmose gepraat. Ik zal het hem woensdag eens vragen. Misschien wil hij wel graag dat ik naar huis ga.”

Navraag leert dat de naam Wout van Aert dinsdagmiddag viel in de bus van Lidl-Trek, bij de dagelijkse teambriefing van ploegleider Steven de Jongh. “Ik hoorde zes dagen geleden al het gerucht dat Wout dinsdagavond 11 juli zou vertrekken. We zijn niet de enigen die dit gerucht hebben gehoord. Omdat dinsdag een dag was waarin de vlucht voorop kon blijven en omdat ik vermoedde dat Wout in zijn laatste dag in de Tour all-in wou gaan om in de vlucht te zitten, vond ik dat het vermelden waard aan onze renners. Ze konden het wiel van Wout maar beter niet uit het oog verliezen.”

Steven de Jongh had niet helemaal ongelijk. Wout van Aert had zijn zinnen inderdaad op de tiende etappe gezet. En Van Aert probeerde inderdaad de vroege vlucht te halen. Dat lukte niet. Van Aert: “Ik had niet de benen waarop ik had gehoopt.” Na een zware rit reed hij uiteindelijk als 34ste over de streep.

Wout van Aert is naar de Tour gekomen om “zoveel mogelijk ritten te winnen”. We zijn tien dagen ver en dichter dan de tweede plaats in San Sebastian is hij nog niet gekomen. Misschien dat het hem woensdag lukt, in een voorspelde massasprint. Of anders donderdag. Vrijdag, zaterdag en zondag, in de Alpen, moet hij ongetwijfeld weer in zijn rol van super domestique voor Jonas Vingegaard. Misschien wint hij dinsdag de tijdrit. Vorig jaar deze tijd had hij al twee etappes gewonnen en was hij drie keer tweede geworden. Tot nader order is 2023 niet het seizoen waarin hij de overwinningen opstapelt. Au contraire.

We zijn nog niet in Parijs. En snel bevallen lijkt zijn vrouw Sarah ook niet te gaan doen. Van Aert blijft in de Tour. Alles kan nog, ook een rit winnen.