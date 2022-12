Wout van Aert finisht als tweede in Antwerpen en verbaast zichzelf bij debuut in het veld

Dat hij er even moest inkomen, zei hij. In Wout van Aert-termen: een paar luttele seconden. Volgende week kan het, bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, al prijs zijn in Dublin.

Van Aert liet geen gras groeien over het mulle zand van Sint-Anneke. Als tweede het veld in, meteen voorbij Van der Haar en... Blitzkrieg. Zijn openingslus mocht er wezen. Snel, vinnig. Maar helaas niet dodelijk. Daarvoor bleef de ketting haperend volk in zijn spoor iets te lang. Van der Poel counterde met een rondje van 8:19. Tien seconden rapper liefst dan de Belgische kampioen. “Zijn handelsmerk, hé. Altijd al geweest”, wist Van Aert. “Ik probeerde nog het wiel te pakken, maar twee bochten verder lag ik er al af. Het moment waarop ik besefte dat ik gewoon moest proberen om tweede te worden.”

Dat lukte perfect. Op kracht, techniek en ervaring, elementen die de veldrijder Van Aert op overschot heeft. Even naderde hij zelfs nog op Van der Poel, crossend in controlemodus. “In het zog van Michael Vanthourenhout kon ik even recupereren. Mijn tempo lag behoorlijk hoog, maar om 100 procent vlekkeloos rond te rijden voelde ik dat ik toch goed moest indelen. Als ik op de lange, rechte stukken te hard doortrok maakte ik foutjes in het zand.”

En in de op een na laatste ronde zowaar ook op de balken. Van Aert kwam iets te verticaal neer op zijn voorwiel en sloeg met de schouder hard tegen de grond. “Mijn eigen domme schuld. Ik was niet supergeconcentreerd. Miste de eerste balk al half. Bij de tweede ging het mis. Gelukkig hield ik er niets aan over.”

Het volk vermaakte zich, tienduizend mensen smulden langs de Antwerpse boorden van de Schelde van het opgevoerde spektakel. Nooit eerder dit seizoen werd zo enthousiast gejoeld en geapplaudisseerd als bij Van Aerts podiumverschijning.

“Mooi”, genoot hij. “En leuk om hier nog eens door die geluidsmuur te kunnen rijden. Een goede passage in het zand en je kreeg meteen respons. Echt kicken. Wat een verschil met dat gewone ‘crosske op een leeg strand’ van tijdens de coronapandemie. Ik keek hier enorm naar uit. En toch ben ik ook blij dat die eerste voorbij is. Na amper vijf, zes weken trainen had ik het wel verdiend om eens ergens te kunnen starten zonder druk. (lacht) Maar dat is me uiteraard niet gegund. Soit, ik weet nu hoe de verhoudingen liggen. Hierop kan ik voortbouwen.”

De verhoudingen zijn simpel. Er is een concurrent een beetje beter. Voorts lijkt Van Aert ook nu alweer de beste van de rest. “Ik ben supertevreden. Meteen tweede: dat is boven alle verwachtingen. Ook de gevreesde terugval tijdens de wedstrijd kwam er niet. Een uur lang kon ik dat hoge tempo aanhouden, of tenminste toch het tempo dat ik vandaag aankon. Louter gebaseerd op deze cross, kan ik alleen maar concluderen dat ik ver voor lig op schema.”

In een WB-manche zonder Van der Poel, volgende week zondag in Dublin, zou dat zomaar al eens kunnen leiden tot succes. Van Aert: “Ik reed alvast net voor Vanthourenhout en Sweeck uit. Dat hoop ik ook de komende tijd te kunnen blijven doen. Ik ben altijd voorstander om met het veldrijden nieuwe oorden op te zoeken. Volgens mijn Ierse ploegmaat bij het Jumbo-Visma Development Team (Archie Ryan, JDK) mag er ook in Dublin behoorlijk wat volk worden verwacht. Ik ben benieuwd.”