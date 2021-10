Wout van Aert duikt pas ‘over week of acht, negen’ het veld in: dilemma over deelname WK in Amerika

Onthaasten, ontstressen, herbronnen, heropbouwen. Meer hoeft Wout van Aert (27) de komende tijd niet te doen. Ondertussen wordt bij Jumbo-Visma rustig bekeken hoe zijn veldritwinter kan worden aangepakt. Dé hamvraag daarin: past het WK in het Amerikaanse Fayetteville wel in zijn plannen?

Weg wat te veel is, geen stress aan zijn lijf. Gewoon gelukkig zijn, wil Wout van Aert nu even. Niet dat hij dat de voorbije weken niet is geweest. Vijf overwinningen in de Ronde van Groot-Brittannië, waarmee hij zijn seizoenstotaal op dertien bracht en de (voorlopige) koppositie veroverde in de internationale zegestand. Zilver op het WK tijdrijden, op een zucht van de ongenaakbare Filippo Ganna. Daarna stokte het. In de WK-wegrit en Parijs-Roubaix ging het niet meer van harte. De koersen te veel?

“Puur op basis van zijn fysieke waarden kan je dat zeker niet concluderen”, zegt coach Marc Lamberts. “Elfde en zevende is ook niet dramátisch slecht. Maar feit is dat het een lang en slopend seizoen voor Wout is geweest. Dat woog stilaan door tegenover de iets ‘frissere’ jongens. Je merkte goed het verschil met, bijvoorbeeld, Dylan van Baarle (heup, red.) en Mathieu van der Poel (rug, red.), die de voorbije weken door blessures minder hadden gekoerst. Zij finishten respectievelijk tweede in Leuven en derde in Roubaix.”

Lange break

Het is dus even goed geweest voor Van Aert, met andere woorden. “Hij is toe aan een lange ‘break’”, bevestigt Lamberts. “Dan spreken we toch al gauw over een week of drie, vier.” Lees: op vakantie gaan, genieten van vrouw en kind, lekker niks doen. “Waardoor hij alles, zoniet veel van zijn huidige conditie zal verliezen. Dat mag. Liever zie ik hem een week langer rusten dan een week minder. (lacht) Het kan me niet schelen hoe het nadien met zijn vormpeil en gewicht zal zijn gesteld. Desnoods bouwen we van nul terug op.”

Een afgelijnd crossprogramma ligt op dit moment dan ook nog niet vast, aldus Lamberts. “Na die drie, vier weken zullen we binnen de ploeg samen met Wout (en onder meer Merijn Zeeman en Mathieu Heijboer, red.) eens de koppen samensteken. En zien hoe we zijn winter concreet aanpakken. Maar je mag toch rekenen op nog eens vijf weken extra voor hij het veld induikt. Samengeteld: over acht à negen weken dus.”

Eind november, begin december. Maar eerder het weekend van de Urban Cross Kortrijk (X2O, 27/11) en de Wereldbekermanche in het Franse Besançon (28/11) dan dat van de Superprestigecross in Boom (4/12) en de WB in Antwerpen (5/12), vernemen we uit betrouwbare bron.

Hét grote dilemma straks, in de besprekingen, wordt het WK van eind januari 2022 in het Amerikaanse Fayetteville. Een trip annex voorbereiding die exact één maand voor de start van het klassieke wegseizoen (Omloop, 29/2) toch wel een serieuze inspanning vergt en mogelijk consequenties met zich kan meebrengen.

Opnieuw volgens onze bron zou de wereldtitelstrijd op dit moment niet voorkomen in Van Aerts crossplannen. Lamberts nuanceert: “Ook dáár zijn we nog niet uit. Puur trainingsgericht zou je kunnen zeggen: ‘niet doen’. Maar er spelen natuurlijk nog andere, sportieve belangen. De inpassing van zo’n cross-WK is standaard een moeilijke opgave. Nu het in de Verenigde Staten en niet in Europa wordt gereden nog méér. We moeten het hele plaatje eens goed bekijken bij Jumbo-Visma, zien wat er mogelijk is en dan tot een aanvaardbaar compromis komen. Áls hij het doet, zou ik sowieso geen overdaad aan competitie inplannen in de aanloop. Niet meer, zoals de vorige jaren, van cross naar cross naar cross trekken, het WK rijden, snel wat rusten om dan rap, rap voldoende basis te kweken voor het wegseizoen. Dat lijkt me niet opportuun.”