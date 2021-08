Wordt Quinn de eerste trans én non-binaire persoon met olympisch goud? Canadees speelt vrouwenfinale in voetbal

In september van vorig jaar outte Quinn zichzelf als trans en non-binair persoon. In een post op sociale media vroeg die om hun persoonlijk voornaamwoorden van ‘zij/haar' of 'hij/hem’ te veranderen naar ‘die/hun’ (‘they/them’ in het Engels). De sporter luistert ook naar slechts één naam: Quinn. Niet langer een voornaam. Een outing met de nodige weerklank. Nadat Quinn zich met Canada plaatste voor de olympische finale, zei die dat die “nog nooit zo veel berichten had gekregen van jongeren die nog nooit een trans persoon in de sport gezien hadden”.

Quinn legde in de herfst van vorig jaar uit bij The Canadian Press dat die zich outte omdat die het als voetballer van Toronto beu was in de maatschappij of de media in een genderhokje geduwd te worden. Daarnaast wil die ook als een soort van publiek boegbeeld fungeren voor jongeren die zich vragen stellen over genderidentiteit en hoe ze door het leven willen gaan of met dat vraagstuk net worstelen. Zo’n voortrekkersrol is Quinn niet vreemd. Toen die studeerde op de universiteit van Duke, zetelde Quinn in een atletenraad die prominent ijverde voor gelijke rechten in de sport ongeacht seksuele voorkeur, gendercategorie of expressie.

Op deze Spelen zorgde eerder al een trans vrouw voor de nodige ophef. In het gewichtheffen was er veel te doen rond het optreden van de Nieuw-Zeelandse Laurel Hubbard. In de categorie +87 kilogram liet ze echter drie mislukte pogingen noteren in het trekken en was ze na tien minuten al uitgeschakeld.

“Atletiek is het meest opwindende aspect van mijn leven, wat me het meeste plezier bezorgt”, sprak Quinn maandag na de gewonnen halve finale bij CBC Sports. “Kinderen toelaten de sport te beoefenen die ze ook willen beoefenen, dat beschouw ik als mijn nalatenschap. Daarvoor ben ik hier.”

Nog dit: de geldende IOC-regels voor deelname van trans personen op de Olympische Spelen zijn in 2015 opgesteld. Het Comité liet al weten de komende maanden met een update daarvan te komen.