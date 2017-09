Wordt dit de nieuwe 'Money Fight' (v)? UFC-kampioene 'Cyborg' Justino wil worstelen met Ronda Rousey

De UFC mist Ronda 'Rowdy' Rousey. In november 2015 ging het fout voor de iconische MMA-vechtster. Na twaalf opeenvolgende zeges, verloor de Amerikaanse voor het eerst in een titelkamp tegen Holly Holm, waarna ze een jaar later na 48 seconden ook onderuit ging tegen Amanda Nunes, wereldkampioene bij de bantamgewichten. Rousey, die mentaal een moeilijke periode doormaakte, zette meteen een punt achter haar carrière. In meerder opzichten spijtig, ook en vooral omdat dé kraker in het UFC bij de vrouwen zo nooit plaatsvond: Rousey versus UFC-vedergewichtkampioene Cris 'Cyborg' Justino, een 32-jarige Braziliaanse die van haar 18 zeges er 16 met knock-out beslechtte. Slechts één keer verloor ze. Te traa g Maar er is hernieuwde hoop -de 'Money Fight' tussen Mayweather en McGregor indachtig. Aangewakkerd door Rousey's coach Edmond Tarverdyan, die aan MMAFighting.com vertelde dat het onzeker is dat Rousey nog een comback in het UFC zou maken. Hij schat die kansen op 50 procent. "Maar mocht ze die maken, dan zou haar eerste gevecht tegen Cyborg zijn. Die kamp wil ik zien. Toen ik Ronda trainde, wist ik dat ze Cyborg kon kloppen. Zeker van. Cyborg is te traag. Ronda heeft ook een uitdaging nodig: ze wil vechten tegen iemand zoals zij om iets aan de hele wereld te bewijzen. Zo werkt ze goed. Dat had ze niet met Holly Holm. Toen was zij degene die duwde en wat agressie wilde voor de weging. Met Cyborg heeft ze dat." (lees hieronder verder)

Rousey op de première van 'Furious 7' in Los Angeles. ©Matt Sayles/Invision/AP Share Voor Ronda betekent dit opnieuw een stap dichter bij Hollywood, voor mij zou het een opwindende uitdaging zijn en een test om te zien hoe ver mijn fysieke mogelijkheden liggen

Op haar website heeft Justino nu gereageerd op de uitlatingen van Tarverdyan. "Als Ronda terugkomt voor één enkel gevecht, vind ik dat ze Miesha Tate moet bekampen", aldus Justino. "Ik wou het tegen Ronda alleen maar opnemen toen ze top was en al het vertrouwen van de wereld had. Toen er gezegd werd dat ze het zelfs zou kunnen halen van Floyd Mayweather. Ik wou die kamp mijn fans zó graag geven, dat ik zelfs wou afvallen tot op het punt dat ik niet lichter kon en het erg gevaarlijk werd voor mijn gezondheid. Terwijl Ronda telkens excuses uitvond om niet met me in de octagon te moeten. Nu, nadat ze twee opeenvolgende knock-outs te incasseren kreeg, interesseert de kamp me minder. Miesha mag ze hebben."



Grap van een coach

Maar Justino, die momenteel in Thailand traint nadat ze haar officiële Californische bokslicentie te pakken heeft, verrast ook. "Ronda en ik bevinden zich nu in verschillende hoofdstukken van onze carrière. Misschien kunnen we het dus voor WWE (World Wide Wrestling, nvdr) doen? Voor Ronda betekent dit opnieuw een stap dichter bij Hollywood, voor mij zou het een opwindende uitdaging zijn en een test om te zien hoe ver mijn fysieke mogelijkheden reiken. Bovendien is WWE ook het beste platform voor Edmond Tarverdyan - ik zie hem daar al in zijn hoek zitten. Hij is immers alleen maar een grap van een coach." Zit er muziek in de kamp? Feit is alvast dat Rousey, die in augustus trouwde met UFC-zwaargewicht Travis Browne, flirt met een overstap naar WWE.



Anabole steroïde

Rousey en Cyborg hebben lang met elkaar in de clinch gelegen. 'Rowdy' is geen fan van het dopingverleden van de Braziliaanse en dat heeft ze meerdere malen aangehaald tijdens interviews en persconferenties. In 2011 werd Cyborg voor een jaar geschorst wegens het gebruik van Stanozolol, een anabole steroïde.