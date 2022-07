Wordt de flirt ook een nieuwe romance? Op zoek naar de meerwaarde van Alderweireld voor Antwerp

Antwerp en Toby Alderweireld (33): dat is grote liefde. Maar de Rode Duivel blijft voorlopig eigendom van Al Duhail - er is nog een financieel struikelblok. Op zoek naar de meerwaarde van de nakende transfer voor de Great Old.

Zijn tweet was cryptisch. En veelzeggend: Relaxing And Feeling Content. Onder een foto met vrouw Shani en dochtertje Ayla. RAFC. Royal Antwerp FC. Alderweireld zette de fans van de Great Old maandag in de late namiddag in vuur en vlam. Zijn intenties zijn duidelijk. Hij wil volgend seizoen spelen op de Bosuil. En in Deurne Noord willen ze hem er graag bij. Het moet het eindresultaat worden van een ellenlange flirt.

Wat kan/moet hij Antwerp nu eigenlijk bijbrengen?

Leiderschap en ervaring

“Een natuurlijke leider.” Dat had Antwerp nog nodig volgens zijn CEO Sven Jaecques. Hij herhaalde het vorig seizoen een paar keer. Iemand om aanvoerder Faris Haroun bij te staan in de kleedkamer. En om op het veld mee de lijnen uit te zetten. Jarenlang was Alderweireld een defensieve sterkhouder bij de Rode Duivels. Speelde hij bij Europese topclubs als Ajax, Atlético Madrid en Tottenham. Daar heeft hij zich telkens ontpopt tot een cruciale pion achterin. En werkte hij samen met trainers als Diego Simeone, Mauricio Pochettino en José Mourinho. Die ervaring in de allerhoogste echelons van het mondiale voetbal neemt hij mee naar de Bosuil.

Beeld REUTERS

Dat jaar bij Al Duhail heeft zijn niveau op het veld bovendien amper aangetast. Nochtans liggen de snelheid van uitvoering en de intensiteit een pak lager in Qatar. Bij de Rode Duivels liet Alderweireld zien dat hij nog van grote waarde kan zijn - afgezien van de eerste wedstrijd tegen Nederland in de Nations League, deed hij het gewoon goed. En zette hij de lijnen uit vanuit een centrale positie in een driemansverdediging.

Prestige, uitstraling en Antwerps karakter

Mocht Alderweireld komen, slaat de Great Old opnieuw een prestigeslag. Net zoals het dat vorig seizoen deed met het aantrekken van Radja Nainggolan en zoals het dat deed met het aanstellen van Marc Overmars en Mark van Bommel. Een nieuw seizoen, een nieuwe (ex-)Rode Duivel, zal voorzitter Paul Gheysens gedacht hebben. Goed voor de uitstraling van de club, goed voor de commerce, goed voor de band met de supporters en goed voor dat unieke Antwerps karakter.

Dat Alderweireld net als Nainggolan een Antwerpenaar pur sang is, geeft een extra pigment aan zijn mogelijke komst. Hij heeft onder meer de kathedraal van ’t Stad op zijn lichaam getatoeëerd, spreekt graag over zijn liefde voor Antwerpen. In het praatprogramma Extra Time: “Ik ben gewoon fan van het Antwerpse voetbal, dat kan ik niet wegsteken. Iedereen weet dat ik een Antwerpenaar ben en de stad in mijn hart draag. Het doet ook enorm deugd dat ik Antwerp de stappen zie maken die ze aan het maken zijn. Het is een slapende reus, al zeggen we dat al 20 jaar. Maar nu gaan ze toch vooruit. Hij snurkt niet meer en af en toe brult hij eens. Dat is fantastisch, want zo’n mooie stad verdient een club die om de beste prijzen meedoet.”

Voetballend vermogen

Het was een heikel punt bij Antwerp vorig seizoen. Het uitvoetballen van achteruit verliep moeizaam. Zeker na de blessure bij Bjorn Engels die een einde maakte aan zijn seizoen. Toenmalig coach Brian Priske moest het nadien doen met het trio Seck-Dessoleil-De Laet met Almeida als back-up. Daar kwam in aanvallend opzicht te weinig uit voort. Te vaak de verkeerde keuzes, te veel foute passes. Een probleem dat met Alderweireld van de baan zou moeten zijn. Hij heeft een uitstekende lange bal, bewaart ook de rust onder druk, kent de klappen van de zweep. Dé ideale aanvulling voor de Antwerp-verdediging.