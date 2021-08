Wordt CL-ticket voor Belgische ploegen een uitzondering na gitzwarte avond voor Europese coëfficient?

België is 12.500 Europese punten kwijt die het tijdens de campagne 2016-2017 verzamelde, maar die voortaan niet meer in rekening worden gebracht voor de coëfficiënt. Daardoor is ons land al weggezakt naar een virtuele twaalfde plaats. Omdat enkel tot en met de tiende plaats een rechtstreeks ticket voor de Champions League oplevert, moest België niet minder dan 3.650 punten goedmaken op Oostenrijk, dat nu virtueel tiende staat. Doordat LASK Linz ook slechts gelijkspeelde tegen Saint-Johnstone in de Conference League leek de schade nog mee te vallen, maar Sturm Graz en Rapid Wien wonnen in de Europa League wél. Oostenrijk loopt dus verder uit.

Van de landen die ons op de hielen zitten (Servië, Cyprus, Zwitserland) liet Zwitserland bovendien een beter resultaat optekenen met de zege van FC Bazel tegen Hammarby, en snijdt de zege van Omonia Nicosia tegen Antwerp dubbel zo hard in het Belgische vel. En dinsdag al won Rode Ster Belgrado ruim van het Roemeense Cluj. Alleen maar slecht nieuws dus voor de Belgische coëfficiënt. Voor wie er nog aan mocht twijfelen: het rechtstreeks CL-ticket voor de landskampioen staat in 2023 nu echt wel op de helling.

Mocht dat het geval zijn, dan kan de situatie er daarna wel weer beter uitzien. Rusland, Oostenrijk, Oekraïne en Servië teren - net zoals België voor de prestaties uit het seizoen 2016-2017 - vooral op hun prestaties uit 2017-2018. Vervallen die resultaten dan is ons land wél weer volop in de race voor plaatsen negen en tien op de ranglijst. Maar laten we eerst en vooral hopen dat Antwerp, Anderlecht en Gent zich kunnen herpakken en Club Brugge en Racing Genk met uitschieters het rechtstreekse CL-ticket in 2023 alvast kunnen redden.

De coëfficientenranglijst van de Europese voetballanden. De voorlaatste kolom telt de coëfficienten van de voorbije vier jaar op Beeld UEFA