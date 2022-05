Wordt Carl Hoefkens de nieuwe hoofdcoach van Club Brugge?

Een nieuw seizoen, een nieuwe trainer. De landstitels met vier verschillende trainers - Preud’homme, Leko, Clement en straks wellicht ook Schreuder - bewijzen dat dit binnen de gedegen structuur geen aardverschuiving hoeft te betekenen. Continuïteit is het codewoord. Al wil blauw-zwart de bal ook niet misslaan in de keuze voor een nieuwe coach.

“Net als bij spelers werken we voor trainers met een schaduwstaf”, liet CEO Vincent Mannaert afgelopen winter in Marbella noteren. Toen Philippe Clement inderhaast voor AS Monaco koos, lag het lijstje met potentiële opvolgers naar eigen zeggen al klaar op zijn bureau. Schreuder haalde het toen van onder meer Real Sociedad B-coach Xabi Alonso, met wie de Bruggelingen een gesprek hadden en een goed contact onderhouden. Dat hij zijn team toen niet op een degradatieplaats wou achterlaten, kon op veel begrip in Brugge rekenen. Beschikbaarheid en timing zullen ook straks in het tussenseizoen een rol spelen.

Club Brugge had eerder contact met Spaans ex-international Xabi Alonso, coach bij Sociedad B. Beeld EPA

Dat de opvolger van Clement niet uit de eigen competitie of eigen land zou komen, werd deze winter snel duidelijk. Blessin charmeerde Club, maar haalde uiteindelijk nooit de shortlist. Hetzelfde gold voor Wouter Vrancken. Veeleer richtte blauw-zwart het vizier op de internationale markt. Iemand met ervaring in het mondiale voetbal, die moeiteloos ingepast kan worden in een hypermoderne, uiterst professionele werkomgeving. Het Belfius Basecamp staat voor innovatie - een trainer van de oude stempel zou er zijn weg verliezen. Club zoekt daarnaast ook een coach die aanvallend en attractief voetbal weet te combineren met resultaten.

Route A brengt de Bruggelingen straks automatisch bij een type Schreuder. “Die weet wat het is om aan de top te werken, als assistent en als hoofdcoach”, aldus Mannaert afgelopen winter. Een trainer die voeling heeft met het moderne voetbal en beantwoordt aan de noden en eisen daarvan. Iemand van de nieuwe generatie. Daar waar in Brugge ooit nog Francky Dury of Felice Mazzu in beeld waren, is blauw-zwart al langer een andere weg ingeslagen. Exact om dezelfde redenen kwam AS Monaco in de winter bij Philippe Clement uit.

Al is er ook een Route B, eentje waarvoor Club niet eens de deur uit moet. Binnen blauw-zwart gaan stemmen op voor Carl Hoefkens, al is de vraag of zijn aanstelling niet te vroeg zou komen. Hoefkens heeft zich de jongste jaren als assistent in ieder geval razendsnel ontwikkeld. In het Basecamp loopt nagenoeg iedereen hoog op met de ex-verdediger van Club en dat bleef niet onopgemerkt. Zo hengelde KV Mechelen naar de diensten van Hoefkens, zonder succes. En informeerde ook KV Kortrijk. Het zou evenwel zomaar kunnen dat Hoefkens anders dan Philippe Clement meteen zijn kans krijgt, zonder dat-ie zich eerst op een ander dient te bewijzen.

Hoefkens kent de club, de filosofie en de manier van werken. De voorbije jaren had hij een groot aandeel in de ontwikkeling van jeugdtalenten zoals Charles De Ketelaere of Cisse Sandra, terwijl hij tijdens wedstrijden en in het trainerskabinet steeds prominenter op de voorgrond treedt. De keuze voor Hoefkens zou een gewaagde zijn, maar was dat ook niet het geval toen Ivan Leko in 2017 zijn kans kreeg? Dat zijn naam circuleert en hij straks in de balans zou liggen met een internationale coach, dient vanuit die optiek niet te verbazen.