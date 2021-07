Wordt Caeleb Dressel de snelste zwemmer ooit?

Tokio 2020 is niet alleen op zoek naar een publiek, dat het niet zal vinden, maar ook naar supersterren. Om in de voetsporen van Michael Phelps te treden, zijn in het zwemmen alle ogen gericht op de Amerikaanse sprinter Caeleb Dressel, die vandaag de snelste zwemmer ooit kan worden.

Zijn ritueel voor de start is al even befaamd als zijn start en race. Hij doet het niet altijd, maar hopelijk springt hij in de lucht. Hij is de witte Masai en haalt uit stand makkelijk een meter, kwestie van de concurrentie er aan te herinneren dat ze straks in het water vooral zijn hielen zullen zien. Vóór hij op het startblok stapt, zegt hij een kort gebed op en houdt een bandana kort bij zijn mond. Die heeft hij gekregen van de man van zijn wiskundelerares, zijn vertrouwenspersoon op de middelbare school, nadat ze in 2015 overleed aan borstkanker.

Vervolgens begint de wedstrijd. Dressel heeft nooit de snelste reactietijd, maar toch is hij eerst in het water en eerst weer boven water. Zijn onderwaterfase is fenomenaal, de beste van het hele veld. “Mijn zes dolfijnkicks onder water en mijn eerste twee armslagen zijn tachtig procent van mijn honderdmeterrace,” zegt hij zelf.

In Rio de Janeiro in 2016 behoorde hij op zijn negentiende al tot de favorieten, maar eindigde toen teleurstellend zesde, achter Pieter Timmers. De 100m van Rio is een race die in de VS en Australië daarna tientallen keren is bekeken en geanalyseerd om de heel vreemde uitslag en vooral de snelle tijden van sommige zwemmers (zoals Timmers) te verklaren. Tot op vandaag is geen complot ontdekt.

Een jaar later won hij op het WK in Boedapest zeven keer goud. Naast de 50m en 100m vrij, won hij ook de 100m vlinderslag en vier aflossingsnummers. Het was het eerste toernooi met de mixed relay, dat moet erbij gezegd. Daarom wil Caeleb Dressel ook niet vergeleken worden met Michael Phelps.

Snelheidsduivel

Daar heeft hij gelijk in. Dressel rijgt de titels aan elkaar in de sprintnummers en dat zijn tot nader order de koningsnummers van het zwemmen. Hoewel Michael Phelps ook een snelle honderd in de benen had, heeft hij zich nooit tussen de haaien op de 100m vrij gewaagd en dat blijft een zwaktebod.

Dressel is vijf honderdsten verwijderd van het wereldrecord van Cesar Cielo Filho uit Brazilië. Die 46.91 is gezwommen in Rome op het WK in 2009. Voor de niet-insiders: dat is het laatste grote toernooi waarin de volledige pakken waren toegelaten. De Fransman Alain Bernard, een bodybuilder ingepakt in een wetsuit, zwom datzelfde jaar twee keer 46.94 op de Franse kampioenschappen. Nadien, zonder pak, zonk hij.

Caeleb Dressel uit Florida is de enige mens die ooit onder de 47 heeft gezwommen in een min of meer normale broek. Zijn 46.96 betekent een achterstand van tien centimeter op Cielo bij het aantikken. Dat moet in het Tokyo Aquatics Centre haalbaar zijn.

Phelps is wellicht een completere zwemmer met meer inhoud – hij zwom de wisselslag en tot en met 400 meter – maar Dressel is onmiskenbaar de snellere zwemmer. In 2019 deed hij al een hele hap van de 49.82 van Phelps op de 100m vlinderslag. Phelps zwom die tijd in 2009, dus ook met pak. Dressels wereldrecord bedraagt 49.5. Ook op die afstand is hij de enige die zonder pak onder de 50 seconden zwemt.

Zijn eerste goud heeft hij al binnen, maandag won hij met de VS de 4x100m. Hij was de startzwemmer en zette een rustige 47.26 neer. Alleen de Australiër Kyle Chalmers, olympisch goud in Rio op de 100 vrij, kon hem met zijn 46.44 split (reken daarbij acht tienden voor de start) bijbenen. De tweede gouden race voor Dressel is voor donderdagochtend 4u32 Belgische tijd. De reden dat de finales net als in Peking ’s ochtends worden gezwommen is eenvoudig: de Amerikanen betalen de meeste televisierechten, zij willen het zwemmen dus tijdens hun avondlijke prime time op de buis.