Worden deze talenten uit 2006 de nieuwe Lukaku, De Bruyne of Courtois?

Worden zij de nieuwe Lukaku, De Bruyne of Courtois? Het geloof dat het kan is er alleszins bij kenners. De grootste Belgische talenten van het geboortejaar 2006 op een rijtje - een ijzersterke lichting. Maak onder meer kennis met de mogelijke opvolgers van Arthur Vermeeren bij Antwerp en Anderlecht-verdedigers met een enorm potentieel.

Ethan Butera

Toptalent op de terugweg. Enkele maanden geleden stond Ethan Butera nog op de rand van de A-ploeg van Anderlecht. De verdediger, die zowel centraal als op de linksachter geposteerd kan worden, mocht in de winter zelfs mee op stage naar Kreta nadat hij indruk had gemaakt bij de Futures. Tegen het lokale OFI Kreta maakte hij zijn (geslaagde) debuut onder toeziend oog van Brian Riemer. Maar toen viel de hemel op zijn hoofd. In een volgende oefenwedstrijd blesseerde Butera zich aan de knie, waardoor hij vandaag al bijna zeven maanden aan de kant staat.

Butera werkt op Neerpede hard aan zijn comeback en bij Anderlecht twijfelen ze niet dat hun toptalent dit seizoen weer boven water zal komen. “Ethan is fysiek altijd heel matuur geweest voor zijn leeftijd”, vertelt Anderlecht-assistent Roel Clement, die Butera onder zijn hoede had in de jeugdreeksen. “Doordat hij vroeger op het middenveld speelde, is hij heel sterk aan de bal. Ook zijn snelheid en wendbaarheid zijn troeven.”

Hoewel Butera in de jeugdreeksen en bij de Futures vooral als centrale verdediger speelde, ziet Clement hem in de toekomst mogelijk doorbreken als linksachter. “Ethan heeft de capaciteiten om als linksback in de ruimtes te lopen en offensief zijn steentje bij te dragen. Maar eerst volledig herstellen en matchritme opdoen. Zonder die blessure had hij ook in officiële matchen misschien al kunnen proeven van het hoogste niveau.”

Laurens Goemaere

Samen met Ethan Butera heeft hij al de meeste ervaring als profvoetballer. Centrale middenvelder Laurens Goemaere, een Club-product pur sang, maakte vorig seizoen zijn eerste minuten in de Challenger Pro League. Na een sterk seizoen bij de U18 kreeg Goemaere in de play-offs zijn eerste invalbeurten, op de laatste twee speeldagen was hij zelfs basisspeler. “Een droom die uitkomt”, zei Goemaere toen vol trots. Ook in de Youth League liet hij zich vorig jaar opmerken met een knap kopbaldoelpunt.

“Laurens is in zijn hoofd en gedrag een echte profvoetballer. Mentaal staat hij heel sterk en hij heeft ook veel coachingskwaliteiten”, zegt Guilian Preud’homme, CEO van Club NXT. Preud’homme ziet in Goemaere een “zeer betrouwbare speler die een zekerheid is aan de bal.” Ook centraal achterin kan hij uit de voeten, al verkiest hij zelf zijn positie op het middenveld.

Komend seizoen wil Goemaere een vervolg breien aan zijn succesvol seizoenseinde bij Club NXT. “Laurens zal kansen krijgen, maar zal ook moeten afrekenen met concurrentie. En dat is zeker geen slechte zaak”, aldus Preud’homme. Vorige week kwam hij met de U18 van Club alvast in actie op een internationaal toernooi in Kroatië.

Josue Ndenge Kongolo

Een sterke beer mét goeie voeten. Josue Ndenge Kongolo klopt na een steile opmars door de Genkse jeugdreeksen stilaan op de deur van het eerste elftal. Vorig seizoen liet de zoon van Congolese ouders zich al zien in de Youth League en op de slotspeeldag kreeg hij zijn eerste profminuten op de slotspeeldag bij Jong Genk - hij speelde quasi de hele wedstrijd tegen Virton. Nu maakte Kongolo, geboren in het Antwerpse en tot zijn negende spelertje van Lierse, de hele voorbereiding mee met de A-ploeg. Hij mocht mee op stage naar Nederland met de grote jongens, zat zelfs op de bank in de Champions League-return tegen Servette én verlengde zijn contract recent tot 2026.

Het moge duidelijk zijn: Wouter Vrancken en Genk geloven volop in Kongolo, die een basisplaats kreeg in de galawedstrijd tegen Burnley. Stijn Haeldermans, technisch coördinator van Jong Genk, is ervan overtuigd dat Kongolo binnen afzienbare tijd effectief kan doorbreken in het eerste elftal. “Het lijkt alsof hij er al jaren tussen loopt. Josue is een grote, maar elegante centrale verdediger die snel is in het één-tegen-éénduel. Hij heeft ook een uitstekende inspeelpass. Voor mij is Josue een speler die het eerste elftal moét ambiëren.”

Maar voor het zover is, dient eerst een tussenstap gezet te worden. Haeldermans: “Het is de bedoeling dat Josue komend seizoen uitgroeit tot een vaste waarde bij Jong Genk. Al geloof ik sterk dat dat zal lukken. Josue is een speler met ‘een goeie kop’ die de dingen snel oppikt. Hij wil continu beter worden en beschikt over alle eigenschappen die nodig zijn om het op zijn positie te maken.”

Milo Horemans

Milo Horemans. Beeld Photo News

Heeft Antwerp na Arthur Vermeeren opnieuw goud in handen op het middenveld? Vergelijken is moeilijk, maar het talent druipt er wel van af bij de 17-jarige Milo Horemans. Mark van Bommel nam hem mee op stage naar Oostenrijk, en daar liet hij een zeer positieve indruk na. Horemans is niet bang om de bal op te eisen en het spelletje te verdelen. En hij doet dat met de uitstraling van een ancien.

Mooie voetballer met veel inzicht. En dat is ook Marc Overmars niet ontgaan. “Zo’n oefenstage is altijd interessant, omdat we veel jeugd meenemen. Milo doet het goed. Dat is fijn om te weten, want je stemt alles af. Elke speler die je haalt, kan weer een beperking zijn voor een andere”, zegt de Directeur Voetbalzaken. Een werkpuntje? Steviger op z’n benen staan. Maar voor welke 17-jarige telt dat niet?

Dit seizoen lijkt zijn rol nog voornamelijk bij de beloftenploeg in Eerste Nationale te liggen - waar hij vorig jaar slechts een handvol minuten maakte -, maar er zullen kansen komen. Van Bommel bewees al dat hij niet bang is om de kaart van de jeugd te trekken.

Matt Lendfers

Matt Lendfers. Beeld BELGA

Limburgs keeperstalent dat niet voor KRC Genk, maar voor STVV uitkomt. In 2020 ruilde Matt Lendfers de ene Limburgse club in voor de andere. Die overstap heeft Lendfers zich nog geen moment beklaagd. Sinds vorig seizoen traint hij al mee met de A-ploeg van de Kanaries. “Dat was een goeie zet om Matt te laten wennen aan het niveau en ervaring op te doen”, zegt keeperstrainer Dennis Rudel.

Dit seizoen is Lendfers de vaste derde doelman van STVV en speelt hij zijn wedstrijden bij de beloften. “De progressie die Matt het voorbije jaar geboekt heeft, is enorm”, gaat Rudel verder. “Trainen met ervaren keepers als Daniel Schmidt heeft hem geholpen. Hij krijgt veel advies. Matt blinkt één tegen één uit en is sterk met beide voeten. Maar zijn grootste kwaliteit vind ik zijn kalmte. Ik heb op die leeftijd al veel spelers de revue zien passeren die bestempeld werden als grote talenten, maar het hoofd niet altijd koel konden houden in doel. Matt slaagt daar wel in, daar ben ik van onder de indruk.”

Rudel ziet in Lendfers een “toekomstige doelman voor de Jupiler Pro League”, al ligt ook het buitenland al een tijdje op de loer voor de U17-international. “Die interesse is normaal, maar Matt wil gewoon bij STVV blijven”, aldus Rudel. “Hij beseft dat hij nog veel te leren heeft en dat hij hier tegelijk zijn eerste ervaring op het hoogste niveau kan opdoen.” Wanneer u Lendfers effectief in doel mag verwachten op Stayen? Als hij zich verder blijft ontwikkelen, krijgt hij de komende seizoenen meer dan waarschijnlijk zijn kans.

Lilian Vergeylen

Een allround middenvelder. Dat is de term waarmee Lilian Vergeylen het best te omschrijven is. Neem dat gerust letterlijk, want Vergeylen kan zowel op de ‘zes’, ‘acht’ als ‘tien’ uit de voeten. Polyvalentie op z’n best. Drie jaar geleden plukte Anderlecht hem weg bij OH Leuven, waar hij er (figuurlijk) met kop en schouders bovenuit stak. “Zijn komst naar Anderlecht was een grote stap”, herinnert Roel Clement, die met Vergeylen werkte bij de paars-witte U16, zich. “Lilian is een vrij stille en introverte jongen, maar toch een bepalende speler. Hij heeft een zeer grote motor, waardoor hij nooit problemen gehad heeft om volledige matchen te spelen. Hij is een harde werker op het middenveld die op zijn positie het verschil maakt, al moet hij in de laatste zone nog stappen zetten.”

Het geloof van Anderlecht in Vergeylen is groot. In mei tekende hij zijn eerste profcontract bij paars-wit, begin juli verlengde hij dat meteen tot 2026. Komend seizoen maakt Vergeylen, die ook U17-international is, deel uit van RSCA Futures-selectie, al zal hij wedstrijden normaliter spelen met de U18. Clement: “Lilian kan zichzelf heel goed inschatten en beseft dat hij geleidelijk aan zal doorstromen richting de Futures en het profvoetbal. Dit seizoen moet het zijn ambitie zijn om daar selecties af te dwingen. Dan zullen de speelminuten vanzelf volgen.”

Cédric Nuozzi

Hij is een geboren Luikenaar en zette zijn eerste voetbalstapjes bij Standard, maar Cédric Nuozzi verruilde de Rouches drie jaar geleden voor Racing Genk. Een uitstekende stap in zijn ontwikkeling, zo blijkt. In Limburg groeide Nuozzi vorig seizoen uit tot een vaste waarde bij de U18 en mocht hij ook in 20 matchen opdraven bij Jong Genk in 1B - veelal als invaller. De winger, die het vooral heeft van zijn explosiviteit en snelheid, scoorde ook één keer op het veld van Deinze.

Komend seizoen zal Nuozzi, nadat hij een deel van de voorbereiding met de A-ploeg afwerkte, wellicht opnieuw de U18 met de beloften afwisselen. “Trainen zal Cédric sowieso met Jong Genk doen. Hij zal ook kansen krijgen tijdens de wedstrijden, anders komt hij bij de U18 in actie”, zegt Stijn Haeldermans, technisch coördinator van Jong Genk. “Cédric is man tegen man zeer sterk, maar het wordt vooral belangrijk dat hij zijn acties ook begint te koppelen aan rendement. Dit seizoen hopen we dat hij zijn statistieken kan opkrikken.” Bij de nationale ploeg was Nuozzi dit jaar twee keer trefzeker voor de nationale U17, tegen Denemarken was hij matchwinnaar in de EK-kwalificatiecampagne.

Nolhan Courtens

Nog een aankomend talent op het middenveld bij de landskampioen. Nolhan Courtens ging, in tegenstelling tot generatiegenoot Milo Horemans, niet mee op zomerstage met Antwerp, maar ook zijn talent is onmiskenbaar. Courtens leest als (aanvallende) middenvelder het spelletje goed en kan de lijnen uitzetten. Hij maakt geregeld het verschil met z’n infiltraties vanop het middenveld, heeft een aardige techniek en tegelijk ook fysieke présence.

Kwaliteiten die Antwerp twee jaar geleden overstag lieten gaan. De ‘Great Old’ plukte Courtens in de zomer van 2021 weg bij KV Mechelen. Voordien speelde de geboren Brusselaar ook al bij Anderlecht, Tubeke en Union. Vorige zomer tekende Courtens zijn eerste profcontract op de Bosuil, hij ligt zo tot medio 2025 vast op de Bosuil. Mark van Bommel ziet wel wat in Courtens, die al meermaals trainde met de grote jongens. Wedstrijden zal hij komend seizoen voornamelijk betwisten met de beloften in Eerste Amateur en de U18. Daarnaast is Courtens U17-international.

Ook de sportfabrikanten hebben het voor Courtens. De middenvelder wordt gesponsord door Puma en dat leverde hem, naast persoonlijk materiaal, al een bijzondere ontmoeting op. Tijdens een evenement in Parijs, zo’n half jaar geleden, deed Courtens een babbeltje met niemand minder dan Neymar. Ook een selfie kon toen niet ontbreken.

Ismaël Baouf

“Het is een grote eer om hier te mogen zijn en te leren van zoveel ervaren spelers.” Aldus sprak Ismaël Baouf op de clubkanalen vanop de zomerstage van Anderlecht. De jongste maanden zette de 16-jarige Brusselaar reuzenstappen in zijn ontwikkeling. Baouf speelt nog maar een jaar bij Anderlecht en kwam het grootste deel van vorig seizoen uit voor de U18. Op de prestigieuze Futures Cup in Amsterdam, waar de paars-witte U17 de halve finale haalde, was Baouf aanvoerder. Op het einde van de play-offs kreeg hij vervolgens zijn kans in het hart van de Futures-verdediging. Baouf ontgoochelde niet en zag dat beloond met een profcontract tot 2026 en een plekje in de stageselectie van Brian Riemer.

Riemers assistent, voormalig jeugdcoach Roel Clement, erkent dat Baouf heel veel progressie geboekt heeft in amper één jaar op Neerpede. “Ismaël, van nature sterk in de duels en met het hoofd, heeft zich het voorbije seizoen erg ontwikkeld op voetballend vlak. Hij heeft zowel met links als rechts een degelijke pass. Nu wordt het zaak om uit te groeien tot een vaste pion bij de Futures in 1B.”

Baouf speelde het voorbije seizoen ook tien interlands voor de nationale U17. Daar werd hij regelmatig ook als rechtsback uitgespeeld, maar, zo gaf hij zelf aan op Mauve TV: “Mijn voorkeur ligt zeker in het centrum van de defensie.”

Robin Mirisola

Robin Mirisola. Beeld Photo News

Aanvalsleider van de Genkse U18 en de nationale U17. Robin Mirisola is een zuiver Genk-product, al sinds zijn zesde doorloopt hij de jeugdreeksen in Limburg. Hij is een atletische spits en een lefgozer, zo bewees een gelukte panenka met daaropvolgende salto afgelopen seizoen. Maar bovenal staat Mirisola bekend als een echte spits, een pure ‘negen’. “Robin is een mooie, slimme speler”, zegt Stijn Haeldermans, technisch coördinator van Jong Genk. “Hij is snel en groot voor zijn leeftijd. Zijn gevoel voor diep lopen en traptechniek zijn zijn sterkste punten.”

In april vorig jaar ondertekende Mirisola al zijn eerste profcontract in de Cegeka Arena. Hij ligt zo zeker tot 2025 vast bij Racing Genk. Enkele maanden geleden kreeg Mirisola al eens tien minuten speelgelegenheid bij Jong Genk in de Challenger Pro League. Komend seizoen hoopt hij ongetwijfeld op meer, maar de concurrentie is met de vier en zes jaar oudere Beniangba en Yayi Mpie niet min. Wellicht start Mirisola het seizoen opnieuw bij de U18. En daar is op 16-jarige leeftijd natuurlijk niets mis mee.

Julien Duranville

Julien Duranville. Beeld Getty Images via AFP

Moet hij nog voorgesteld worden? Julien Duranville versierde afgelopen winter, en dat na amper 373 minuten bij de A-ploeg van Anderlecht, een toptransfer naar Borussia Dortmund. En dat voor minstens 12,5 miljoen euro. Paars-wit had het veel liever anders gezien, maar ondanks maandenlang blessureleed koestert men bij Dortmund nu al de hoop dat Duranville binnen afzienbare tijd één van de volgende grote uitgaande transfers wordt.

Die hoop is niet ongegrond. Duranville maakte op de slotspeeldag al heel wat indruk met zijn dribbels en versnellingen. Dat in een overvol Signal Iduna Park én tijdens een titelwedstrijd - faut le faire. ‘De schicht’, zoals hij op Neerpede genoemd werd, is amper 17 jaar, maar wel al volwaardig deel van de eerste ploeg bij de ‘Borussen’ - wat deed u op die leeftijd? In de voorbereiding pakte hij de voorbije weken al meermaals uit met zijn verbluffende techniek en passeerbewegingen én trof hij ook een eerste keer (knap) raak.

Het is dus uitkijken of Duranville komend seizoen ook in de Bundesliga even fraaie dingen kan laten zien. Áls hij gespaard blijft van blessureleed, natuurlijk. Momenteel ligt ‘Juju’ alweer in de lappenmand, dit keer met een spierscheur. Fingers crossed.

Madi Monamay

Madi Monamay. Beeld Photo News

Had u zijn naam al eens gehoord? Genk-fans mogelijk wel, want Madi Monamay verruilde vorige zomer de jeugd van de Limburgers voor die van Bayer Leverkusen. Slechts anderhalf uurtje langer rijden, maar voor de toen 16-jarige Monamay, die tot 2025 tekende, wel een zeer grote stap. Één die Monamay wonderwel lijkt te verteren. “Bij Leverkusen zette Madi, sowieso een sterke verdediger, voetballend de nodige stappen en won hij enorm aan spiermassa”, zegt Phillip Arens, Leverkusen-watcher voor de Duitse krant ‘Bild’. Ook zijn spelinzicht is een troef. Bij de nationale U17 is Monamay aanvoerder en een sterkhouder.

Die evolutie is ook Xabi Alonso, trainer van de A-ploeg van Leverkusen, niet ontgaan. “Alonso heeft Monamay zeer hoog zitten”, weet Arens. “Begin 2023 werd hij overgeheveld naar de A-ploeg, waar hij sindsdien onafgebroken meetraint. Eind mei mocht Monamay ook al een eerste keer op de bank zitten in de Bundesliga.”

Monamay ging deze zomer voor het tweede jaar op rij mee op trainingskamp naar Oostenrijk met het eerste elftal en liet een goeie indruk na wanneer hij kansen kreeg in de oefenwedstrijden. In Marseille, voor meer dan 50.000 toeschouwers, behoedde hij vorige week nog zijn team voor een late gelijkmaker met een sublieme tackle.

Hoewel de sterren gunstig staan voor Monamay, is het voor een basisplaats bij de A-ploeg nog te vroeg. Wedstrijden zal hij in eerste instantie blijven spelen met de U19 - de hoogste jeugdcategorie in Duitsland. Youth League zit er dit jaar wel niet in doordat Leverkusen zich niet wist te plaatsen voor de Champions League. Maar dat Monamay komend seizoen mag dromen van meer dan die ene selectie op het hoogste niveau, lijkt een zekerheid.

Rayane Bounida

U herinnert zich de saga vast nog wel. Vorig jaar verliet Rayane Bounida met veel bombarie en na maandenlang getouwtrek de jeugdopleiding van Anderlecht. Bestemming Amsterdam, waar Bounida bij Ajax zijn eerste profcontract tot 2025 tekende.

Bij Ajax speelde Bounida afgelopen seizoen bij de U17 en werd het opvallend stiller rond zijn persoon. Zijn 420.000 Instagram-volgers kregen minder video’s van technische hoogstandjes of foto’s met wereldberoemde spelers te zien. Eigen aan de aanpassingsperiode die Bounida nodig had in Amsterdam en de rust die zijn entourage wilde laten terugkeren.

Bounida kende een wisselvallig eerste seizoen bij Ajax. Voor nieuwjaar was hij veelal invaller, na de jaarwisseling liet hij bij momenten zien waarom zoveel Europese topclubs aan zijn mouw trokken. Vooral zijn prachtige goal tegen zijn leeftijdsgenoten van FC Utrecht ging viraal. Toch lijkt de weg naar de definitieve doorbraak voor Bounida nog lang. Aan zijn uitzonderlijke techniek zal het nooit liggen, maar fysiek heeft de Vilvoordenaar nog steeds stappen te zetten.

Daarom komt de stap naar Jong Ajax en het profvoetbal komend seizoen nog te vroeg, valt in Nederland te horen. Bounida heeft een piekfijn opgesteld traject - het geloof van Ajax is allerminst aangetast. Bounida zal vooral uitkomen voor de U18 van de Amsterdammers. Hij heeft de pech dat daar net dit jaar geen Youth League-voetbal aan verbonden is. De eerste ploeg draaide immers een minder seizoen en de vorige U18-lichting verloor hun titelwedstrijd.