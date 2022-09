Wollongong, de winderige wielerhoofdstad

Wollongong, een industriestad in het oosten van Australië, organiseert van 18 tot en met 25 september het WK wielrennen. Wat mogen Remco Evenepoel en co. verwachten? ‘Twee weken geleden sneeuwde het hier nog.’

1. Waarom niet Sydney of Melbourne?

Met de jaarlijkse organisatie van een grote prijs formule 1, MotoGP en het Australian Open-tennistoernooi in Melbourne ligt het sportieve epicentrum van Australië aan de zuidkust. Het WK wielrennen vindt echter plaats aan de oostkust. “Toen de Australische wielerbond vijf jaar geleden van de UCI de mogelijkheid kreeg om een WK te organiseren vroeg het aan de zeven staten wie interesse had. De staat Victoria van Melbourne talmde en daar maakte New South Wales gebruik van”, zegt Scott Sunderland.

De Australische koersdirecteur van de Ronde van Vlaanderen is de parcoursbouwer van dit WK en onze gids. “New South Wales heeft de ambitie om gedurende een decennium elk jaar een sportwereldkampioenschap te organiseren. Zwemmen, triatlon en atletiek komen in de toekomst nog, eerst is het de beurt aan de koers.”

New South Wales herbergt de grootste stad van Australië, Sydney, met vijf miljoen inwoners. Dat is een zevende van de totale Australische bevolking. Waarom kiest New South Wales voor Wollongong, een stad van 300.000 inwoners?

“Een WK wielrennen organiseren in grote steden is niet mogelijk. Het WK in België eindigde ook niet in hartje Brussel, maar vond plaats in Overijse en Leuven. Bovendien is Sydney wereldwijd al zo bekend met zijn Opera House. Het heeft die extra aandacht niet nodig.

“Pas op: ‘The Gong’, zoals de locals Wollongong noemen, is niet klein. Ik vergelijk het qua omvang met Gent”, zegt Sunderland. “Er lopen twee autosnelwegen door Wollongong, maar die laten we links liggen. De stad stelt wel alle andere wegen ter beschikking. Er zijn tientallen rotondes verwijderd om het parcours zo veilig mogelijk te maken. Die ingrepen aan de wegen zouden in Sydney nooit mogelijk zijn.”

2. Hoe kan Wollongong een WK betalen?

Aangezien New South Wales zich als sportstaat wil manifesteren, neemt het een groot deel van de financiering op zich. Wollongong is geen metropool, maar heeft financieel zijn zaken op orde. Het staat bekend om zijn visindustrie en er zit veel steenkool in de grond. De grote staalgigant BHP heeft er een vestiging in de buurt. Sponsors genoeg om het prijskaartje van 25 à 30 miljoen euro aan te kunnen.

3. Wat valt er te beleven?

De naam Wollongong is bedacht door de aboriginals en betekent ‘het geluid van de zee’. De inwoners van Sydney spenderen hun weekends en vakanties graag op de stranden van ‘The Gong’. Deze trekpleister wil de lokale toeristische dienst met dit WK graag promoten. “Wanneer je op de top van Mount Keira (de klim van zeven kilometer die in het begin van de wegrit ligt, BVDC) staat, heb je een prachtig zicht over honderden stranden en kliffen. Je kunt er zelfs Sydney zien liggen”, zegt Sunderland.

Het mooie aan deze kustregio is dat achter de stranden meteen heuvels opdoemen met dichtbegroeide bossen. “Het doet een beetje denken aan de groene regio rond San Sebastián in het Baskenland. Alleen zijn de bossen in Wollongong van subtropische aard. Er zitten slangen en tropische vogels.”

Kaketoes in de staat New South Wales. Beeld AFP

4. Welk weer mogen we verwachten?

Momenteel is het zonnig, maar de komende twee weken zal het regenen, vooral in het weekend van de wegritten. “De fout van El Niño. Er is de afgelopen maanden enorm veel regen gevallen aan de oostkust van Australië. Verschillende wegen werden opnieuw aangelegd na aardverschuivingen door hevige regenval. Op twee uur rijden van Wollongong heeft het twee weken geleden zelfs nog gesneeuwd. In deze regio kun je soms surfen en skiën in dezelfde dag”, zegt Sunderland.

Naast een regenjas kan een warme trui ook geen kwaad, want de temperaturen schommelen overdag tussen de elf en twintig graden. “Er staat veel wind in deze periode, meestal vanuit het zuidoosten. Dat zal een invloed hebben op de wedstrijd, want in de laatste drie kilometer van de wegrit staat de wind dan pal op kop. Een ramp voor eenzame vluchters.”

5. Zijn de inwoners wielergek?

Wie al eens aanwezig was in de Tour Down Under weet dat Australiërs enthousiaste wielerfans zijn. In de rit naar Willunga Hill fietsen de renners naar boven tussen rijen toeschouwers, die zitten te barbecueën. “In de buurt van Adelaide is dat het enige grote sportevent. Dat is in New South Wales helemaal anders”, weet Sunderland.

Rijen fans op elke meter van het parcours zoals in Leuven vorig jaar moeten we niet verwachten. “België ligt naast andere wielergekke landen als Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Wij verwachten weinig buitenlandse fans. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen van de vliegtickets naar Australië verdubbeld. In november 2021 betaalde je 1.800 euro heen en terug; in juni 2022 was dat 4.000 euro. Gelukkig ligt Sydney op amper een uurtje rijden en zullen er vandaar wel veel toeschouwers afzakken.”

Een lokale publiekstrekker is er niet. Caleb Ewan is de enige bekende renner uit New South Wales, maar werd niet geselecteerd. Sunderland: “Hij is een van de snelste sprinters, maar dat was nog niet geweten toen we het WK kregen toegewezen. Michael Matthews was toen wel al een van de beste punchers ter wereld, dus zochten we naar een parcours op zijn maat. Matthews weet ook wat het is om wereldkampioen te worden in Australië.” In Geelong 2010 won hij goud bij de beloften.