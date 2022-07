Wolfsburg en Burnley azen op Hendry

Hoewel hij in Brugge allesbehalve hoeft te vertrekken, is er aan interesse geen gebrek voor Jack Hendry. Zo staat de Schot op de radar van het Duitse Wolfsburg, dat afgelopen seizoen op een teleurstellende 12de plaats eindigde in de Bundesliga. De Duitsers zijn op zoek naar versterking centraal achterin en kwamen in die zoektocht uit bij de 27-jarige international. Naast Wolfsburg toont ook Burnley, de ploeg van Vincent Kompany, belangstelling. Hendry werd al benaderd door de club, dit terwijl Burnley volgens Engelse bronnen een officieel bod voorbereidt.

Hoewel Hendry in de play-offs onder meer in de kampioenswedstrijd tegen Antwerp een goeie beurt maakte, lijkt hij ook bij de start van het nieuwe seizoen geen basisspeler. Meer nog, zondag maakte hij geen deel uit van de 18-koppige wedstrijdkern van Carl Hoefkens voor de Supercup tegen AA Gent. Ook in de voorbereiding stond Hendry niet in de voorlopige basiself, waar Nsoki, Mechele en Mata in principe altijd spelen.

Vraag is of Hendry straks de concurrentie aangaat bij Club, dat vorige zomer de afkoopsom van dik vier miljoen euro neertelde aan KV Oostende. Hendry hoeft niet te vertrekken, maar heeft mogelijk wel oren naar de interesse vanuit de Bundesliga en de Premier League. Al is het vanzelfsprekend dat Wolfsburg, Burnley of een andere geïnteresseerde club minstens het door Club betaalde bedrag op tafel zal moeten leggen.