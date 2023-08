WK wielrennen : Belgische teamsprintsters sneuvelen in kwalificatie

Groot-Brittannië reed met 46.072 de beste tijd. Ze waren daarmee 2.858 sneller dan de Belgen. De top acht plaatste zich voor de eerste ronde van later donderdag. Nummer acht Polen reed 1.494 sneller dan Degrendele, Nicolaes en Jenaer.

De Belgische vrouwen waren na afloop niet te teleurgesteld. Ze benaderden het nationaal record met elf honderdsten. “Ik ben best wel tevreden”, verklaarde Nicky Degrendele. “We hebben maar een of twee keer samen getraind voor deze competitie. Elke Vanhoof is weggevallen met een blessure, Julie is er dan bijgekomen. We moeten blijven verder werken. We zien natuurlijk progressie. Het moet een doel zijn de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 te halen, minstens.”

Ook Valerie Jenaer (27) en Julie Nicolaes (19) keken vooral vooruit. Het project van de teamsprint werd pas eind vorig jaar opgericht. “Er is nog veel ruimte voor verbetering”, aldus Jenaer, die een verleden heeft in het ijshockey en bobslee en in het dagelijkse leven een eigen bedrijf leidt. “Ik zit nog maar twee jaar op de pistefiets. Dat ik hier al mag staan, is fantastisch. Dit is het hoogtepunt van mijn sportieve carrière. Maar ik wil meer. Ik wil doorgaan tot LA.”

Julie Nicolaes is nog maar negentien jaar en hoopt op een profcarrière in de toekomst. “Ik ben nog totaal niet op het niveau van Nicky, maar wil wel zo ver mogelijk geraken. Ik hoop prof te worden. Ik kan nog verbeteren met extra ervaring en vertrouwen op te doen.”