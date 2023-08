WK voetbal: revelatie Zuid-Afrika in achtste finale tegen Nederland

Zweden, dat voordien al zeker was van een plaats in de volgende ronde, haalde het in Hamilton tegen Argentinië met 2-0. Blomqvist (66.) en Rubensson (90.) op strafschop scoorden de Scandinavische goals.

Zuid-Afrika versloeg Italië in Wellington na een spektakelstuk met 3-2.

In de stand kroont Zweden zich tot groepswinnaar met het perfecte rapport van negen punten uit drie duels. Zuid-Afrika (4 punten) stoot als tweede door, voor pineut Italië (3 punten) en Argentinië (1 punt).

De winst tegen Italië was voor de Zuid-Afrikaanse vrouwen, die bij hun eerste WK-deelname in 2019 hun drie groepsduels verloren, hun eerste WK-zege ooit. Ook de plaats in de achtste finales is een primeur.

Groep G kruist in de achtste finales met groep E. Daarin kroonde Nederland zich ietwat verrassend voor de Verenigde Staten, de topfavorieten op eindwinst, tot groepswinnaar.