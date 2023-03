WK voetbal in 2026 zal marathontoernooi worden met 104 duels in 40 dagen

De WK-finale zal worden gespeeld op zondag 19 juli 2026. Een datum voor de openingsmatch is er nog niet.

Het idee om de 48 gekwalificeerde landen onder te brengen in 16 groepen van 3 werd afgevoerd. Het succes van het WK van eind vorig jaar in Qatar, waar de 32 landen waren onderverdeeld in 8 groepen van 4, deed de FIFA inzien niet aan het format van vier landen per groep te sleutelen. Daarnaast bestaat het gevaar van manipulatie.

Twaalf groepen van vier landen betekent wel een forse stijging van het aantal te spelen wedstrijden. In vergelijking met Qatar, waar er 64 wedstrijden nodig waren om met Argentinië een wereldkampioen aan te duiden, moeten er in 2026 liefst 104 duels gespeeld worden, een stijging dus met 40 wedstrijden. De top twee van elke groep en de acht beste derdes plaatsen zich vervolgens voor de tweede ronde. In die knock-outfase moeten er vervolgens zestiende finales toegevoegd worden. De toekomstige halvefinalisten zullen dus niet langer zeven, maar wel acht WK-duels moeten spelen voor het einde van het toernooi.

Door de extra wedstrijden zal het toernooi nog een week langer duren. Het WK van 2018 in Rusland duurde 32 dagen, in 2026 zal er 39 dagen gevoetbald worden. Het winter-WK van Qatar werd vanwege tijdsdruk in 30 dagen afgehaspeld.

De uitbreiding kan voor problemen zorgen op de overvolle voetbalkalender. De voorbereiding van clubs op de reguliere competities komt in het gedrang. Spelersvakbonden klagen geregeld over de te zware belasting van spelers. Een mogelijk oplossing is dat de voorbereidingsperiode voor het WK wordt ingekort van drie naar twee weken. Voor Qatar was het slechts een week, omdat de reguliere competities onderbroken moesten worden voor het WK.

In Kigali staan er ook nog voorzittersverkiezingen op het programma, maar die zijn niet meer dan een formaliteit. Gianni Infantino is immers de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De niet onbesproken Zwitser zal voor de tweede keer herkozen worden als voorzitter van de Wereldvoetbalbond.

Naast het aangepaste competitieformat voor het WK besliste de FIFA ook dat er vanaf 2024 een nieuwe, jaarlijkse clubcompetitie wordt ingericht. Daarin zullen de kampioenen van de confederaties elkaar bekampen met een finale op neutraal terrein waaraan de winnaar van de UEFA Champions League zeker deelneemt. Meer details ontbreken nog.

Het toernooi staat los van het huidige WK voor clubs. Ook daaraan werd al eerder gesleuteld en besliste men het aantal deelnemers vanaf 2025 op te trekken van 7 naar 32. Dat toernooi zal dan vierjaarlijks worden gehouden.