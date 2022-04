WK-leider Charles Leclerc wint in Australië, Max Verstappen geeft op met kapotte motor

De Monegask vertrok op het circuit van Albert Park in Melbourne vanuit polepositie en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Mexicaan Sergio Perez (Red Bull) eindigde als tweede op twintig seconden, de Brit George Russell (Mercedes) vervolledigde het podium.

Russells team- en landgenoot Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, eindigde als vierde. Dan volgden de McLarens van de Brit Lando Norris (vijfde) en de Australiër Daniel Ricciardo (zesde).

Verstappen valt uit

De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) viel na 39 van de 58 rondes uit terwijl hij op de tweede plaats reed. Hij moest zijn brandende Red Bull aan de kant zetten met motorproblemen. Voor Verstappen was het al de tweede keer dit seizoen, na de openingsmanche in Bahrein, dat zijn bolide hem in de steek liet.

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz jr viel al vroeg in de wedstrijd uit waarna de safety car tussenkwam en er een herstart volgde. Leclerc hield daarbij zijn koppositie vast. In de 27e ronde kwam de safety car nog een tweede keer tussen toen Sebastian Vettel (Aston Martin) uitviel, en weer bleef Leclerc aan de leiding.

Voor de 24-jarige Leclerc is het de tweede zege van het seizoen (na Bahrein), de vierde uit zijn carrière. In de tussenstand van het WK bouwt hij zijn voorsprong uit. Leclerc telt nu 71 punten, al 46 meer dan zijn grote concurrent Verstappen.

De volgende manche in het wereldkampioenschap Formule 1 wordt over twee weken (op 24 april) afgewerkt met de Grote Prijs van Emilia-Romagna in het Italiaanse Imola.