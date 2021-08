WK en Parijs-Roubaix komen echt wel in gevaar voor Van der Poel

Fietsen lukt, trainen niet. “Inspanningen doen zoals Mathieu dat zou willen, dat gaat niet”, zegt de Nederlander Adrie van der Poel.

Door problemen met zijn rug gaf Mathieu van der Poel (26) afgelopen zondag forfait voor het WK moutainbiken in het Italiaanse Val di Sole. De Benelux Tour, het WK en Parijs-Roubaix staan wel nog op het programma. Daar komt tot nader order geen verandering in.

De inzet is hoog. Van der Poel wil in Leuven wereldkampioen worden op de weg en hij mikt op winst in Parijs-Roubaix. Maar de voorbereiding loopt mank. Twee weken geleden onderbrak Van der Poel een hoogtestage in Livigno, waar ook Wout van Aert zich voorbereidt op het WK en Parijs-Roubaix. En zondag zegde hij dus af voor het WK mountainbiken.

“Dat was een moeilijke beslissing”, zegt vader Van der Poel, 62 jaar inmiddels. “Wereldkampioen mountainbiken worden was een van de doelen van het jaar. Het had een mooie afsluiting kunnen worden van een zeer kort mountainbikeseizoen. Niet meer en niet minder. Revanche voor Tokio? Dat geloof ik niet. De Spelen en het WK, dat zijn twee verschillende dingen. Een WK wordt elk jaar gereden. Zoveel kansen op olympisch goud krijg je niet in een carrière.”

Oorzaak onbekend

Van der Poel kwam hard ten val in de eerste ronde van de olympische mountainbikerace – de ontbrekende plank, weet u nog. Maar dat is niet de oorzaak van het rugprobleem. Dat gaat volgens zijn vader en zijn ploeg Alpecin-Fenix al veel langer mee. En dat is na de Spelen niet beter geworden.

Van der Poel: “We zullen niet weten waar het precies vandaan komt. Het is nu eenmaal zo. Als er succes is, worden die kleine kwaaltjes snel vergeten. Dan wordt dat iedere keer weer opgelapt, maar de echte oorzaak gaat niet weg. Ik las gisteren nog een verhaal over de Franse wielrenner Thibaut Pinot. Die heeft ook heel lang met de rug gesukkeld. Pinot is er vier maanden uit gegaan; hij schijnt nu van het probleem verlost te zijn.”

Adrie van der Poel: "Mathieu moet eerst zorgen dat hij pijnvrij kan trainen." Beeld HLN

Misschien, zegt Adrie van der Poel, is dat precies wat ook zijn zoon Mathieu moet doen. “Het is verstandig geweest om de hoogtestage in Livigno te onderbreken”, klinkt het. Is afzeggen voor het wereldkampioenschap in Leuven en Parijs-Roubaix de volgende stap? Van der Poel: “Dat weet ik niet. Dat zal met de ploeg worden besproken. Tot nu hebben ze daar altijd de juiste beslissingen genomen. Dat zullen ze nu ook wel doen.”

Het is wel wat hijzelf zou doen. “Het heeft geen zin om als een halve naar het WK en Parijs-Roubaix te trekken, tegen beter weten in. Als je niet 100 procent bent, dan moet je daar gewoon niet naartoe. Want het gaat toch niet lukken. Zeker als je ziet wat de renners van het najaar nu allemaal aan het doen zijn. Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe komen er nu ook weer bij. Dat zijn potentiële winnaars. Dan hink je, Mathieu zijnde, gewoon achterop.

“Dan kan hij beter wat trainen en een volledig crossseizoen rijden. Hij kent zijn eigen lichaam goed genoeg. Ik ben overtuigd, wanneer het niet verbetert, dat hij dan helemaal stopt en over een maand opnieuw begint. Dit is een blessure die tijd nodig heeft. Ze is er geleidelijk in geslopen, je kunt niet verwachten dat ze binnen de twee weken weg is. Mathieu komt nu voor een obstakel in zijn carrière. Dat moet opgelost worden en dat zal ook gebeuren. Hij moet eerst zorgen dat hij pijnvrij kan trainen. De volgende stap is pijnvrij koersen. Niet eerder komt hij bij de derde stap: meedoen voor winst. Daar zit hij volgens mij nog lang niet aan. Hij fietst, dat is het.”