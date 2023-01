WK-debutant Bilal El Khannouss: ‘In Marokko kan ik niet meer zo vlot over straat’

Van jeugdspeler tot onmisbaar bij KRC Genk en WK-ganger met Marokko: in zes maanden veranderde het leven van Bilal El Khannouss (18) drastisch. ‘Al die sterren zijn doodgewone jongens’, zegt hij in een monoloog.

“Het WK was een ongelooflijke ervaring. Voor het toernooi heb ik een ontgroening gehad, ja. Je weet hoe dat gaat: een liedje zingen. Mijn keuze viel op een liedje van de Franse rapper Jul, een taal die de meesten wel verstonden. Behalve Frans spraken de spelers onderling Engels, Nederlands, Spaans en Arabisch, maar op training ging het vooral in het Engels.

“Aanvoerder Roman Saïss had me op voorhand een bericht gestuurd. ‘Het maakt niet uit hoe oud je bent en van welke club je komt, iedereen is hier gelijk.’ Zo heb ik het vanaf het begin ervaren bij de nationale ploeg. Bondscoach Walid Regragui speelde daar een belangrijke rol in. Je voelde dat er iets speciaals aan het ontstaan was. Dat merkte je aan hoe iedereen samen aan tafel zat en lachte.

“Vedetten als Ziyech en Hakimi voelen zich niet beter. Ik hoor ze nu nog. Onlangs hadden we vrij en was ik in Parijs. ‘Als je niks te doen hebt, stuur maar een berichtje. Dan gaan we iets eten.’ Het zijn doodgewone jongens. Dat hebben al die topspelers eigenlijk. Mbappé was ook naar ons hotel gekomen, om zijn maatje Hakimi te bezoeken. Twee weken later speelden we tegen elkaar in de halve finale.

“Op training merkte ik dat het niveau hoog was, maar ook dat ik meekon. De rondo is mijn spelletje, nooit heb ik in het midden moeten staan. Bij Ziyech droop de klasse ervan af. (lacht) Alleen als hij gek deed, belandde hij in het midden.”

Helden van Afrika

“Tijdens het WK zijn we geweldig gesteund geweest. Niet alleen door de Marokkaanse fans, je merkte dat wij de helden van Afrika en de Arabische wereld werden. Ik denk dat zowat heel Marokko in Qatar zat. Als je aan de bal kwam, hoorde je iedereen massaal ‘sir, sir’ roepen, wat ‘ga, ga’ betekent. Je hebt geen andere keus dan keihard te knallen dan. Ik krijg er nog kippenvel van.

“Je speelt voor je land en je continent, dat gevoel hadden wij. ‘Ook al kom je geblesseerd van het veld, zolang je de ploeg helpt, is het goed’, zei de coach ons. Saïss speelde door zijn hamstringblessure heen, Mazraoui en Aguerd hadden covid – daar kwamen we later pas achter – en Amrabat had de dag voor een match zoveel pijn aan zijn rug dat hij tot vier uur ’s nachts behandeld is geweest in het ziekenhuis. Bounou kreeg voor wedstrijden inspuitingen tegen de pijn. Het was de reden waarom Bounou tegen België niet in doel stond. Hij reageerde slecht op zo’n inspuiting en had plots troebel zicht.

Het Genkse jeugdproduct speelt zondag tegen Club Brugge in de competitie. Beeld BELGA

“Die wedstrijd tegen de Rode Duivels was sowieso speciaal voor mij. Ik heb in de jeugd voor België gespeeld en ken heel wat spelers persoonlijk: Lukaku een beetje, Debast, Onana, Theate… Hebben jullie trouwens gezien dat mijn truitje bij Eden Hazard is terechtgekomen? Waarschijnlijk had Eden het geruild met een van onze stafleden. Ik was het alleszins kwijt en kon het maar niet vinden. Ineens kreeg ik foto’s van vrienden doorgestuurd: ‘Hazard loopt met je truitje rond!’ Hij had het aan zijn zoontje gegeven. Wel leuk. Ik heb er zelf uiteindelijk shirts van Debast, Kovavic, Gavi en een paar exemplaren van teamgenoten aan overgehouden.

“Op minuten moest ik wachten tot de verloren troostfinale tegen Kroatië. Wij wisselspelers kregen vaak te horen dat we ons klaar moesten houden. Wel, de dag voor mijn debuut was onze kapper in ons hotel. Het was al bijna middernacht toen hij mij aan het knippen was. De bondsvoorzitter passeerde en riep ‘Bilal, ga slapen. Morgen speel je.’ De dag erna werd ik bij de trainer geroepen. ‘Heb je lef? Durf jij wel in de basis te staan?’, vroeg hij me. Ik antwoordde: ‘Tuurlijk, waarom speel ik anders voetbal?’ Zo stond ik plots tegen een middenveld met Modric, Kovacic en Brozovic. Ik denk dat ik goed mijn plan heb getrokken.”

Bij de koning

“De heldenontvangst die we in Marokko kregen was ongelooflijk. Ook de koning nodigde ons uit. Bij aankomst in het paleis moesten we allemaal onze gsm afgeven, anders mocht je niet binnen. Dan liep je verder en zag je zo’n vijftig mensen muziek spelen. Wandelde je weer een beetje verder en ging je allemaal in de rij staan. Onze moeders kwamen er ook bij. Dan mochten we om de beurt de koning gaan groeten en hij speldde je een Wissam-pin op, een teken van erkenning en respect. We maakten nog foto’s en dronken er thee.

“Tijdens het WK ging ik van 40.000 naar 1,4 miljoen volgers op Instagram, maar dat doet me niks. Aantal volgers, zoiets voel je toch niet? In Marokko zal ik niet meer zo vlot over straat kunnen, dat denk ik wel. In België word ik ook al vaak aangesproken en zelfs in Parijs herkenden ze me onlangs, op de Champs-Elysées zowaar. Maar ik ben nog altijd dezelfde persoon die ik een paar maanden geleden was. Door zulke zaken moet je je niet gek laten maken. Het is allemaal leuk en meer niet. Hetzelfde heb ik met transfergeruchten. Ik zit nu in Genk, heb hier nog veel te leren en wil met deze club de dubbel pakken. De rest zien we later wel.

“Pas op, ik besef dat het snel met me is gegaan. Tegelijk weet ik dat je geluk even vlug kan keren. Ik kan mij morgen zwaar blesseren. Ik kan ziek worden en nooit meer kunnen voetballen. Daarom neem ik het dag per dag. Ik geniet van het leven en mijn voetbal.”