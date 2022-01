WK cyclocross mag nog met publiek, ondanks duizenden besmettingen

Liefst 1.018.935 nieuwe coronagevallen waren er op 3 januari in de Verenigde Staten en ook de voorbije dagen flirtte het aantal nieuwe besmettingen in het land met het miljoen. In Arkansas, de staat waar het WK veldrijden wordt georganiseerd, kwamen er deze week op een bevolking van 3 miljoen mensen dagelijks 4.439 gevallen bij. Harde cijfers.

De besmettingscijfers in Arkansas, bij de vorige presidentsverkiezingen een Trump-bastion, stijgen net als hier naar recordhoogtes, met dat verschil dat er voorlopig geen stevige maatregelen aan verbonden worden. Of toch geen maatregelen die op dit moment een directe invloed hebben op de organisatie van het WK veldrijden. De Republikeinse gouverneur Asa Hutchinson adviseert sociale afstand, vaccinaties en veelvuldig testen. “Ook een mondmasker dragen bij indoorevenementen is aan te raden”, klinkt het.

Slechts helft gevaccineerd

Officieel gaat het WK veldrijden dus nog gewoon door mét publiek. Maar gezien de wereldwijde toestand zou dat toch enigszins verrassend zijn. Zeker als je weet dat de volledige inentingsgraad in Arkansas amper 51,5 procent bedraagt. 'The Natural State’ is daarmee een van de slechtste leerlingen van de Amerikaanse klas.

Gevraagd naar de invloed van de oprukkende omikronvariant op het WK veldrijden bij organisatie Medalist Sports en de stad Fayetteville blijft het voorlopig muisstil. Ook de wereldwielerbond UCI hult zich in stilzwijgen. “Als het zover komt dat het WK in de VS wordt geannuleerd, dan zal de UCI daar in een communiqué over berichten”, laat coördinator cyclocross Christelle Reille weten. Bij Belgian Cycling valt te horen dat er op dit moment geen nieuws is.

Wat wel zeker is voor Tom Pidcock, Eli Iserbyt en co.: wie naar de States reist moet sinds 8 november volledig gevaccineerd zijn om het land binnen te mogen. Daarbovenop wordt een negatieve PCR-tests van ten vroegste één dag voor het vertrek gevraagd. Tot slot is er nog de jetlag, dat is ook een zekerheid. Verder wordt het vooral bang afwachten met die omikronvariant. Zouden Wout van Aert en Mathieu van der Poel dan toch de slimsten zijn?