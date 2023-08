Lotte Kopecky heeft haar status als topfavoriet in de puntenkoers op het WK in Glasgow helemaal waargemaakt. De Belgische pakte na 100 ronden en 10 sprints goud met 39 punten, 8 meer dan de Australische Georgia Baker en 25 meer dan de Japanse Tsuyaka Uchino. Zondag won Kopecky ook al goud in de afvalling. Vandaag komt ze op de Sir Chris Hoy Velodrome nog in actie voor het omnium.