Witsel en Tianjin blijven vierde na scoreloze draw

Tianjin Quanjian is op de 27e speeldag in de Chinese Super League in eigen huis blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Shandong Luneng. Axel Witsel stond bij de thuisploeg de hele wedstrijd op het middenveld. In de stand bekleedt Tianjin Quanjian de vierde plaats met 45 punten. Guangzhou Evergrande voert de stand aan met 61 punten, en lijkt op drie matchen van het einde op weg om zijn zevende titel op rij te pakken. Shandong Luneng (43 punten) staat vijfde.