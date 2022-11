Witsel: ‘De ambiance in de groep is goed, dat is superbelangrijk’

“Brazilië is de topfavoriet voor de wereldtitel.” Daar is niet enkel Witsel van overtuigd. Het land dat België vier jaar geleden klopte in Rusland. Witsel is al langer dan 2018 een certitude in de basiself van Martínez. Aan wie hij gekoppeld wordt of moet worden… Daar bestaat discussie over. “Ik heb geen voorkeur”, lachte Witsel. “Ik kom met iedereen overeen, ik kan met iedereen spelen. Youri, Hans, Kevin…”

En Amadou Onana. De rijzige Rode Duivel van Everton klopt steeds nadrukkelijker op de deur van Martínez. Witsel: “Hij heeft een atypisch profiel. Zeer fysiek, heel ‘costaud’. Hij doet me wat denken aan Marouane.” Fellaini natuurlijk. Waar de Atlético Madrid-speler jarenlang een middenveld mee vormde bij de nationale ploeg.

Witsel beseft dat het voor een aantal Duivels het laatste WK zal zijn. Ook voor hem. “Het EK 2024 lukt in principe wel nog. Maar in Qatar wordt het belangrijk om alles te geven in de hoop op een positief resultaat. We moeten ervoor zorgen dat we nergens spijt van hebben. De ambiance in de groep is goed, dat is superbelangrijk. En het feit dat we al zo lang samenspelen, kan een voordeel zijn. Het is alleszins een positief punt dat we meepakken naar de match tegen Canada.”