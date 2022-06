(Wit-)Russen niet welkom en geen punten te verdienen: toch geen sportief slagveld op Wimbledon

Natela Dzalamaidze, de nummer 43 van de wereld in het dubbelspel, veranderde vorige week van nationaliteit om alsnog te kunnen deelnemen aan Wimbledon onder de Georgische vlag. Prestige en prijzengeld in het vooruitzicht doen veel spelers nadenken. Dat gebeurde vroeger trouwens ook al, meisjes als Rybakina (WTA 21) en Putintseva (WTA 33) – allebei in Moskou geboren – kozen lang geleden voor Kazachstan vanwege de grotere (financiële) steun die hen daar te beurt viel.

Maar nu ligt de situatie een stuk gevoeliger . Twee maanden geleden besliste Wimbledon om als eerste en als enige (grandslam)toernooi de (Wit-)Russische spelers niet toe te laten op de All England Club. In totaal twaalf vrouwen – onder wie Sabalenka (WTA 6) en Azarenka (WTA 20) – en vijf mannen – waaronder Medvedev (ATP 1) en Rublev (ATP 8) – zien zo hun kansen op glorie en minstens 58.000 euro aan prijzengeld in rook opgaan. Moedig, zo vonden de Oekraïense tennisspelers die hun ongenoegen over het stilzwijgen van hun (Wit-)Russische collega’s niet onder stoelen of banken staken. Onnodig, vonden dan weer veel andere tennisprofs die meenden dat individuele atleten niet mochten gestraft worden voor de machtsontplooiing van hun overheden.

Geen punten te verdienen

Ze werden daarin bijgetreden door de spelersbonden ATP en WTA. Die werden in snelheid gepakt door Wimbledon, waarop ze dan maar een strafmaatregel uit hun hoed toverden: geen ATP -of WTA-punten te verdienen op het befaamde grastoernooi. Grootste slachtoffer van deze ingreep? Novak Djokovic die zijn titel van vorig jaar, en de bijhorende 2000 punten, niet kan verdedigen en dus de Rus Medvedev langer op het hoogste schavotje ziet postvatten. Bovendien vonden enkele spelers dat Wimbledon nu werd gedegradeerd tot een exhibitietoernooi en verwachtten ze dat heel wat toppers ervoor zouden kiezen om eerder wat kwaaltjes te laten genezen, dan af te reizen naar zuid-Londen.

Dat blijkt goed mee te vallen. Naomi Osaka (WTA 42) is de grootste naam die afzegde, ze riep daarvoor een in Parijs opgelopen achillespeesblessure in. Maar de grote spelersboycot bleef uit. “Dit is een verlies-verliessituatie voor iedereen”, meende Djokovic nochtans. De kans op grandslamsucces –er is toch wat minder concurrentie –, de uitstraling van het bekendste toernooi ter wereld én een totale prijzenpot die alweer elf procent omhoog ging, trok de grootste twijfelaars alsnog over de streep. Wimbledon overleeft alles. Ook een heel klein beetje interne oorlog. (FDW)