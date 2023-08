Wisseling van de wacht bij Red Lions, geen Boon op EK hockey

De selectieknoop doorhakken voor een groot kampioenschap en afvallers de boodschap meedelen is niet wat een bondscoach het liefst doet. Voor dit EK (van 18 tot 27 augustus) is bondscoach Michel van den Heuvel onverbiddelijk voor Tom Boon. Naast andere niet-geselecteerden als Tanguy Cosyns en Sébastien Dockier springt zijn naam het meest in het oog.

Boon is al jarenlang een boegbeeld van het Belgische hockey. Sinds 2009 hoort hij onafgebroken bij de nationale ploeg. Het is een tweede domper na zijn bittere ervaring op de Spelen in Tokio. Boon raakte toen kort voor de start geblesseerd, waardoor reserve Thomas Briels werd opgevist en een hoofdrol speelde. Boon zelf raakte wel nog fit tijdens het olympische toernooi en lukte een goal in de kwartfinale tegen Spanje, maar viel voor de finale uit de kern. Hij mocht zo niet de emoties op het podium delen na het winnen van het goud.

Van den Heuvel geeft zelf toe hoe lastig de beslissing was. “Want zijn scorend vermogen is echt uniek. Logisch dat hij nu uit zijn lood is geslagen. Hij zal tijd nodig hebben om dat te verwerken.” Van den Heuvel schrijft Boon evenmin af voor de Spelen van Parijs. “De deur is totaal niet dicht. Ik zou het graag willen om elkaar in Parijs te zien. Dat betekent wel dat hij in zijn beste vorm moet zijn.”

Energieke youngsters

Zijn niet-selectie heeft meerdere gronden. Zo kon Boon door een gebroken hand minder wedstrijdritme opdoen. Maar Van den Heuvel wil ook toptalenten de kans geven om zich bij de Red Lions op grote toernooien te manifesteren. Zo debuteren middenvelder Arno Van Dessel en aanvallers Nelson Onana en Wiliam Ghislain in de selectie voor het EK. “Ze hebben dit seizoen in de Pro League (landencompetitie, BF) laten zien dat ze veel energie in het team brengen”, meent Van den Heuvel.

De twintigjarige Van Dessel van Herakles uit Lier veroverde vorig jaar zijn eerste caps bij de Lions. Voor zijn leeftijd heeft hij al een enorm strategisch inzicht. “Hij is een ‘bluffertje’ met zijn attitude en kwaliteiten. Hij leest het spel fantastisch en heeft links en rechts een ongelooflijke versnelling.”

Onana is een 23-jarige beer die aan de slag is bij Braxgata in Boom. Hij combineert een postuur van bijna twee meter met snelheid en kracht, waardoor hij een gesel is voor verdedigingen. Als kind van een Belgische moeder en een Kameroense vader geeft hij de Lions een multicultureel tintje. William Ghislain (24) is de zoon van voetballer Patrick Ghislain, ex-verdediger in de hoogste klasse met circa 250 wedstrijden op zijn teller bij onder meer STVV en Ekeren. De spits van Waterloo Ducks liet zich de vorige maanden ambitieus uit: “Ik wil naar het EK en meedoen aan de Spelen van Parijs.”

Alleen de winnaar van het EK plaatst zich rechtstreeks voor de Spelen in Parijs 2024. Anders volgt in januari de stress van het olympische kwalificatietoernooi in Spanje of Pakistan. “We spelen tegen vier toplanden van de wereld”, zegt Van den Heuvel. “Engeland en Spanje timmeren in onze groep ook aan de weg naar Parijs, en daarna kunnen we met Duitsland en Nederland twee kandidaten voor goud in Parijs treffen. We gaan die Europese medaille niet zomaar ophalen.”