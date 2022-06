Wisselend succes voor Belgen op Wimbledon: Flipkens haalt tweede ronde, Bergs verliest

Yanina Wickmayer heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Wickmayer, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, haalde het na 1 uur en 23 minuten tennis in twee sets (6-4 en 6-2) van de Chinese Lin Zhu. In de tweede ronde wacht de Letse Jelena Ostapenko, het twaalfde reekshoofd. Zij rekende in haar eerste ronde af met de Française Oceane Dodin (6-4 en 6-4).

De afscheidnemende Kirsten Flipkens is ook sterk aan het toernooi begonnen. Na een felbevochten eerste set zette ze de Australische Jaimee Fourlis opzij. Na 1 uur en 41 minuten werd het 7-5 en 6-2. In de tweede ronde neemt ze het op tegen het zestiende reekshoofd Simona Halep, die gisteren de Tsjechische Karolina Muchova klopte (6-3 en 6-2).

Orde op zaken

Ook David Goffin heeft zijn deugddoende zege op het heilige gras van Wimbledon te pakken. De 31-jarige Luikenaar was in drie sets te sterk voor de Moldaviër Radu Albot. Enkel in de derde set kon de Moldaviër Goffin even verontrusten nadat hij een dubbele break voorsprong nam. Maar Goffin stelde orde op zaken en trok de wedstrijd naar zich toe in een spannende tiebreak. Het werd 6-2, 6-2 en 7-6.

Zizou Bergs kon zijn debuut op Wimbledon niet opluisteren met een zege. Na drie sets moest Bergs het hoofd buigen tegen het twintigjarige Britse talent Jack Draper: 6-4 6-4 en 7-6. Ook Maryna Zanevska ging strijdend ten onder. Tegen Barbora Krejcikova, de Roland Garros-winnares van vorig jaar, kon ze niet stunten (7-6 en 6-3).