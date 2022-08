Wispelturige Goffin hoeft Djokovic alvast niet te vrezen op US Open

Van 2016 tot 2019 bereikte David Goffin telkens de achtste finale in New York. Hij verloor van kleppers als Roebljov, Cilic, Federer en Shapovalov. Corona doorbrak niet alleen die reeks, maar leek ook het heilige vuur een beetje gedoofd te hebben. Tot Goffin bij de start van het gravelseizoen dit jaar eindelijk zijn rug rechtte. Zijn metamorfose werd geaccentueerd met een knappe kwartfinale op Wimbledon.

De 31-jarige Luikenaar had geen enkel punt te verdedigen tot het einde van het seizoen – hij trok er vorig jaar in september de stekker uit om een knieblessure te laten genezen – en leek op weg naar een complete rehabilitatie. Maar in vier Amerikaanse hardcourttornooien verloor Goffin vier keer in de eerste ronde. Daar zijn de twijfels weer.

“Ik heb moeite om me aan te passen aan de Amerikaanse omstandigheden”, wist Goffin. “Het gaat snel, de ballen vliegen. Ik vind mijn timing niet en daardoor is er ook geen sereniteit in mijn spel. Zelfs niet op training.”

Hij ziet evenwel niet alles somber in. “Ik zit niet ver van mijn betere niveau. Het is alleszins positief dat ik me fysiek goed voel. En op Wimbledon stond ik op enkele punten van mijn beste grandslamprestatie ooit. Ik moet gewoon blijven werken en hopen dat het nog komt. Groeien in het toernooi ook, match per match.”

Zware loting

Met de Italiaan Lorenzo Musseti, op zijn twintigste al nummer dertig van de wereld, zal Goffin het in de eerste ronde wel niet onder de markt hebben. “Hij is in vorm”, zuchtte Goffin, die vorig jaar op Roland Garros nog in drie sets verloor van de talentknaap. “Maar dit is een match in een andere context. Ik vind hopelijk mijn timing om de tegenstander eindelijk pijn te doen.”

Novak Djokovic is er dit jaar niet bij in New York. Omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus mag hij de Verenigde Staten niet binnen. “Ik zorg dat ik in goede conditie blijf en kijk met een positief gevoel naar de toekomst”, zei de Serviër. “Ik wacht op een kans om weer te spelen.” Zijn laatste wedstrijd dateert van 10 juli toen hij op het gras van Wimbledon de finale won van Nick Kyrgios.

Elise Mertens krijgt in de eerste ronde van de US Open met Irina-Camelia Begu te maken. Alison Van Uytvanck speelt tegen wildcard Venus Williams. Maryna Zanevska en Greet Minnen lootten eveneens pittig met respectievelijk Coco Vandeweghe en Sloane Stephens.