Winterspelen 2026: veel ambassadeurs maar nog geen enkel sponsorcontract

“Beste premier Draghi, over vier jaar zijn de Winterspelen en we maken ons zorgen”, schrijven bestuurders uit Noord-Italië. In een brief, waaruit dagblad Il Fatto Quotidiano passages citeert, luiden zij de noodklok over geldgebrek bij de organisatie van de Winterspelen van 2026, toegewezen aan Milaan en skioord Cortina.

De bestuurders klagen dat het organiserend comité Milaan-Cortina nog bijna niets heeft gedaan en met name achterloopt in het aantrekken van sponsors. De brief is ondertekend door de gouverneurs van de gastregio’s Lombardije en Veneto, de burgemeesters van Milaan en Cortina zelf, en de bestuurders van de autonome bergprovincies Trento en Bolzano, waar ook onderdelen van de Spelen plaatsvinden.

Volgens Il Fatto is de organisatie van de Spelen tot nu toe niet verder gekomen dan het uitkiezen van een officiële tenue, het ontwerpen van een mascotte voor scholen en het samenstellen van een bonte lijst aan ambassadeurs – onder wie de Romeinse voetballegende Francesco Totti – wier precieze taak nog onduidelijk is. In 2021 zou er bovendien een verlies van 21 miljoen euro zijn gedraaid, wat nog meeviel vergeleken bij de rode cijfers van het kalenderjaar ervoor.

Voorzitter van de organisatie Vincenzo Novari, oud-telecomtopman, verwelkomde het resultaat zelfs als een positief teken, omdat het een “beperkt verlies” was. Het totale budget dat Novari voor de Spelen overziet, bedraagt 1,6 miljard euro. Volgens schattingen zouden de Spelen Italië in totaal 3 miljard euro opleveren.

Interne onvrede

Novari stelde zichzelf eerder al ten doel om 550 miljoen euro aan sponsordeals binnen te halen. Tot op heden is er weliswaar veel onderhandeld, maar zijn er nog geen contracten getekend. Begin dit jaar zwollen in de Italiaanse media geruchten aan dat er ook binnen de organisatie grote onvrede leefde. Dagblad La Repubblica meldde dat voorzitter Novari op weg was naar de uitgang, ook zou de naam van een vervanger al klaarliggen op Mario Draghi’s tafel, maar het comité ontkende alles.

Maanden later zit Novari dus nog altijd in het zadel, maar de brief van de bestuurders maakt zijn toch al onzekere positie er niet steviger op. Zelf trekt de voorzitter zich daar weinig van aan en spreekt hij nog altijd enthousiast over de Spelen, die volgens hem zullen helpen om “de geloofwaardigheid van ons land vooruit te brengen”.

De kritische bestuurders verzoeken Draghi nu dringend om een ontmoeting over de financiering en het bestuur van de Winterspelen. De brief noemt weliswaar geen namen, maar volgens de Italiaanse pers is het doel van deze interventie duidelijk: ervoor zorgen dat Novari's wankelende stoel alsnog omvalt.