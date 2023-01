Wint na meer dan dertig jaar nog eens een doelman de Gouden Schoen?

In tegenstelling tot de vorige jaren is er deze editie wel een uitgesproken favoriet. De 34-jarige Simon Mignolet hield blauw-zwart vorig seizoen overeind in de play-offs, op weg naar een achttiende landstitel, de derde op rij. In de herfst was hij dan weer een uitblinker in de Champions League.

Het is niet vanzelfsprekend dat een doelman de Gouden Schoen wint. In 1989 was Michel Preud’homme de laatste die de eer te beurt viel. De overige doelmannen op de erelijst zijn Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) en Jean Nicolay (1963).

Voor Club Brugge zou het de eerste bekroning sinds 2019 zijn, toen Hans Vanaken met zijn tweede Schoen op rij aan de haal ging. De jaren voordien viel Club in de prijzen met José Izquierdo (2016) en Ruud Vormer (2017). Aan die heerschappij kwam in 2020 een einde met de Gouden Schoen voor Lior Refaelov, destijds bij Antwerp. Vorig jaar mocht Genk-topschutter Paul Onuachu hem in ontvangst nemen.

Het spreekt voor zich dat Mignolet ook de topkandidaat is bij de verkiezing voor de doelman van het jaar. In de overige categorieën is er meer spanning. Bij de coaches wordt er vooral gekeken naar Felice Mazzu en Wouter Vrancken. Beste Belg in het buitenland wordt het een tweestrijd tussen Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois.

Bij de vrouwen is de Gouden Schoen aan de zevende editie toe. Tessa Wullaert is recordhouder met drie stuks. Janice Cayman, de winnares van vorig jaar, heeft er twee.

De Gouden Schoen 2022, vanavond om 20.35 uur op VTM