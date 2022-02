Winst van AA Gent in Jan Breydel is opdoffer voor Club Brugge

Met zijn vieren stonden ze er nog, De Ketelaere, Rits, Vanaken en Nsoki. Voor zich uit starend. Simon Mignolet was ondertussen richting de spelerstunnel gelopen, om de rest bij elkaar te zoeken. En hen op hun plichten te wijzen. Een ereronde – nou ja… – skip je niet. Ziedaar de gemoedstoestand binnen Club.

Wat ze ‘on the record’ ook beweren. “We kijken alleen naar onszelf.” En: “We maken ons geen zorgen.” Nooit eerder dit seizoen was de kloof met Union Saint-Gilloise zó groot. Douze points. Ga er maar aanstaan, Club. Voor het eerst heeft de titelfavoriet het niet meer in eigen handen. Een pijnlijke vaststelling, naast het gegeven dat Royal Antwerp FC intussen over Club is gesprongen en Anderlecht op amper drie punten staat.

Alfred Schreuder was vreemd genoeg positief na de verloren topper tegen AA Gent. Omdat de eerste helft ‘niet slecht’ was – “drie, vier goede kansen, is prima” – en Club alles samen “een veel betere wedstrijd speelde dan afgelopen woensdag”. De essentie bij een instituut als blauw-zwart is evenwel winnen. Het liefst met goed voetbal, dat wel. Het siert Schreuder ook dat hij dat nastreeft. Dat hij de lat zo hoog wil leggen en van zijn groep veel tactische flexibiliteit eist. Maar Odoi in anderhalf uur op vier posities laten spelen – rechterwingback, als ‘6’, linksachter en finaal centraal achterin in een viermansdefensie – is toch wat te veel van het goede.

Waar wil Schreuder bovendien naartoe met Vormer en Dost, voor de tweede keer op vijf dagen tijd allebei gewisseld bij de rust? Is Rits ineens meer dan een gelegenheidswingback? En moet Mechele of Hendry nu de defensie leiden? De nodige puzzelstukken zijn alleszins aanwezig. Probeer het dan ook niet te moeilijk te maken. Kijk naar Felice Mazzu. Duidelijkheid en standvastigheid. Deniz en Dante. Burgess tussen Kandouss en Van der Heyden. Nielsen als V8, met 525 pk.

Terwijl Schreuder blijft zoeken – “je ziet dat we nog aan het sleutelen zijn, om de juiste formatie te vinden” – en switcht tussen een 3-5-2 en een 4-3-3, wacht Union niet. Doodleuk 0-2 gaan winnen op de Bosuil. Een indrukwekkende 10 op 12 tegen Genk, Club, Anderlecht en Antwerp. Chapeau. “Ze gaan van heel ver moeten komen om Union van de titel te houden. Dat is duidelijk”, sprak Hein Vanhaezebrouck, net voor hij de site van Olympia verliet. En als Hein iets zegt…

Club Brugge heeft na het schouwspel van Tissoudali en de bijhorende eerste nederlaag onder Schreuder de komende weken tegen Charleroi, Eupen, Antwerp en Seraing geen foutenmarge meer. Er telt slechts één ding. Of zijn ze bij de uittredende landskampioen al vergeten hoe ze vorig seizoen de titel hebben gewonnen? Niet in de Champions’ play-offs alvast.

“Deze selectie is compleet, en heeft veel potentieel. Dat moet zich nu vertalen in resultaten. En daar ben ik uiteindelijk verantwoordelijk voor”, beseft Schreuder.

Met minder dan een derde opeenvolgende titel zal het bestuur geen genoegen nemen. Zeker omdat dit het laatste seizoen is waarin de kampioen zich rechtstreeks plaats voor de groepsfase van de Champions League, en zich dus kan verzekeren van een slordige 30 miljoen euro. Club steekt daarom best wat kaarsjes aan. Op naar Scherpenheuvel. Want die van Union Saint-Gilloise, dat zijn nogal ‘straffe peikes’.