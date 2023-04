Wimbledon zet poorten weer open voor tennissers uit (Wit-)Rusland

Een voorwaarde voor de deelname van de Russen en Wit-Russen is dat ze de oorlog niet steunen en dat ze niet worden gefinancierd door partijen uit een van de twee landen. De eisen zijn opgesteld in samenspraak met de Engelse tennisbond, de regering en de grote bonden in het internationale tennis. Het betekent dat topspelers zoals Aryna Sabalenka en Daniil Medvedev weer mogen meedoen.

Als gevolg van het weren van de Russen en Wit-Russen besloten de tennisbonden ATP en WTA vorig jaar geen punten toe te kennen op Wimbledon.

“We blijven de invasie van Rusland volledig veroordelen en onze oprechte steun blijft bij de bevolking van Oekraïne. Dit was een ongelooflijk moeilijke beslissing, die niet lichtvaardig is genomen", stelde Ian Hewitt, de voorzitter van de All England Club.

‘Immorele beslissing’

Oekraïne is uiteraard niet opgezet met de beslissing van de All England Club en heeft er bij de Britse regering dan ook op aangedrongen geen visum te verstrekken aan Russische en Wit-Russische tennisspelers.

“De beslissing van Wimbledon is immoreel. Is Rusland gestopt met zijn agressie of wreedheden?”, schreef de Oekraïense diplomatieke chef Dmytro Kouleba op Twitter. “Ik roep de Britse regering op om te weigeren visa te verstrekken aan hun spelers”, voegde hij eraan toe.

Het grandslamtoernooi in Londen wordt van 3 tot en met 16 juli gespeeld. Vorig jaar gingen de trofeeën naar de Serviër Novak Djokovic en de Kazachse Jelena Rybakina.