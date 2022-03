Wiggins: ‘Van Aert maakt indruk op me, week na week’

“Pogacar is bij de grote kanshebbers om de Ronde van Vlaanderen te winnen”, meent Wiggins. “Ik zat in zijn spoor op de motor in de laatste twintig kilometer van de Strade Bianche. Daar zag ik zijn toewijding, hoe mooi hij op de fiets zit en hoe hij zijn gewicht verdeelt, wat zijn fiets nog sneller doet rijden. Dat is anders dan alle andere renners. Hij is in topvorm. Zie Strade, Tirreno-Adriatico en hoe hij in Milaan-Sanremo de Poggio naar boven reed. Het wielrennen is veranderd. Misschien zijn we nu weer beland bij hoe de sport was in de tijd van Eddy Merckx, toen de grote sterren al van in het begin van het seizoen wedstrijden wonnen.”

Wiggins twijfelt niet bij de vraag over wie zijn favoriete coureur is. “Van Aert maakt indruk op me, week na week. En hij is een gentleman naast de fiets. Hij heeft dat speciale wanneer je naar je helden in de sport op zoek gaat. Vandaag is Van Aert mijn held. Bovendien weet hij wie ik ben, wat ik haast niet te geloven vind. Wanneer ik op de koers ben, zegt hij altijd goeiendag. Het is mooi wanneer je helden weten wie je bent.”

Roubaix

De Ronde van Vlaanderen van de jaren negentig, met de Muur van Geraardsbergen op twintig kilometer voor de streep en dan de Bosberg, was zijn favoriete klassieker. Wiggins zegt dat hij niet de grootste fan is van de aankomst in Oudenaarde. “Zo bekeken is de velodroom van Roubaix de meest iconische van alle aankomsten”, klinkt het.

“In Drive to Survive, de serie op Netflix, noemt Sebastian Vettel uit het blote hoofd alle wereldkampioenen formule 1, van bij het begin. Mijn zoon vroeg of ik dat ook kon met alle winnaars van Parijs-Roubaix. En ik kon het, jammerlijk genoeg.”