Wielerteam rond Cavendish komt heel moeilijk van de grond

Van meeloper op het tweede niveau tot stevige middenmoter in de WorldTour dankzij een nieuwe titelsponsor, met opgeschroefd budget van 8 naar 15 à 20 miljoen euro. Samen met zakenpartner Didier Quillot zou Jérôme Pineau, tien jaar geleden nog Giro-ritwinnaar, zijn ploeg B&B Hotels-KTM van een ingrijpende upgrade voorzien. Er was een akkoord met de stad Parijs, een zestal bedrijven toonden reële interesse. De namen Carrefour, Amazon France, Cdiscount, Loréal, Engie en Enedis circuleerden.

Om de kern te versterken werd alvast een mondeling akkoord gesloten met onder meer Mark Cavendish, Cees Bol en Ramon Sinkeldam. Er zou ook financiële ruimte voor een vrouwen- en opleidingsteam worden gecreëerd. “De powerpointpresentaties waren werkelijk fantastisch”, getuigt een bron die met Pineau aan tafel zat.

Helaas. Twee UCI-deadlines later (1 en 15 november) is er nog steeds niets en het is zeer de vraag of het derde en laatste ultimatum daar morgen verandering in zal brengen. Volgens de krant Le Parisien wil Parijs zich terugtrekken, uit vrees voor de imagoschade die het falende project met zich mee kan brengen.

Drie Belgen

“Het blijft wachten op verlossend nieuws”, zegt voormalig Belgisch kampioen Jens Debusschere, die net als Jordi Warlop en Eliot Lietaer nog een lopend contract heeft tot eind 2023. “Voorlopig werd enkel gemeld dat we vertrouwen moeten hebben.”

Pineau vroeg en kreeg uitstel van de UCI en de DNCG Pro, de financiële waakhond van de Franse wielerfederatie. Het plan staat of valt met een akkoord (op papier) van alle betrokken partijen en de juiste bankgaranties, beseft de Fransman. “Als het niet rond komt, dan kan de ploeg niet blijven bestaan”, zei Pineau in L’Equipe.” Ook niet op ProTeam-niveau.”

Het zou met de klap 25 renners en minstens zoveel personeelsleden werkloos maken. Met dat doemscenario weigert Debusschere vooralsnog rekening te houden. “Ik wil heel graag geloven dat het goedkomt”, zegt de 33-jarige West-Vlaming. Zelfde teneur bij zijn zeven jaar jongere gouwgenoot Jordi Warlop. “Het zou me sterk verwonderen dat het team er totaal mee kapt.”

Mocht het project stranden, dan heeft dat onvermijdelijk implicaties op de transfermarkt. Cavendish, die naar verluidt 1 miljoen euro kost, zou al een opvangnet hebben met Israel-Premier Tech. Volgens Britse media werd ‘Cav’ de voorbije tijd vaak gespot met Rob Gitelis, CEO van Israels fietsensponsor Factor.